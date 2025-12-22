Концепт ориентирован на достижение крейсерской скорости около 520 км/ч.

Европейская Leonardo выполнила первый полет демонстратора конвертоплана нового поколения Next Generation Civil Tiltrotor - Technology Demonstrator (NGCTR-TD). Об этом компания сообщила в сети X.

Полет состоялся 19 декабря 2025 года на предприятии Cascina Costa на севере Италии. Это были короткие испытания аппарата в режиме висения, предназначенные для проверки его устойчивости и общей работоспособности систем перед переходом к более длительным испытаниям.

В Leonardo отметили, что первый полет - это лишь начало поэтапной летно-испытательной кампании, во время которой диапазон режимов полета постепенно будет расширяться.

Во время следующих вылетов инженеры будут сосредоточены на проверке отдельных подсистем, а затем на более сложных профилях полета, включая переходы между "вертолетным" и "самолетным" режимами.

Сам аппарат разработали в рамках финансируемой ЕС инициативы Clean Sky 2, которая направлена на укрепление промышленной аэрокосмической базы Европы. По мнению специалистов, первый полет NGCTR-TD - это важный шаг вперед в вопросе европейского технологического суверенитета.

Предполагается, что испытанные на демонстраторе технологии будут использованы в будущих поколениях высокоскоростных гражданских конвертопланов большой дальности.

NGCTR-TD ориентирован на достижение крейсерской скорости около 520 км/ч и на дальность полета около 1850 км. Эти показатели значительно превосходят возможности традиционных вертолетов и приближают аппарат к возможностям региональных турбовинтовых самолетов.

Конвертопланы - другие новости

Напомним, недавно первый китайский шеститонный конвертоплан Lanying R6000 выполнил дебютный полет в городском округе Дэян, что в провинции Сычуань.

Предполагается, что аппарат сможет принять на борт от шести до 12 человек для осуществления межрегиональных перелетов.

Свой собственный конвертоплан нового поколения Bell V-280 Valor активно испытывают и американцы. Еще в 2019 году УНИАН писал, что во время очередного этапа испытаний он смог разогнаться до 555 км/ч.

