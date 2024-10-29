По словам Дэвида Акса, традиционные наземные штурмы в стиле блицкрига стали менее эффективными.

США уже разрабатывают новую доктрину для скоростного и дальнобойного вертолета Bell V-280 Valor. Она может решить одну из самых серьезных проблем армии на поле боя: как прорвать жесткую оборону противника. Об этом в своей статье для The Telegraph пишет американский военный эксперт Дэвид Акс.

Он отмечает, что и Россия, и Украина пытаются сделать это в войне, сейчас же в эпоху дронов и "осторожных танков" традиционные наземные штурмы в стиле блицкрига стали менее эффективными.

"Благодаря V-280, который взлетает и садится как вертолет, но курсирует как самолет благодаря поворотным винтам, армия могла бы просто обойти оборону и высадить тысячи солдат за сотни миль за одну ночь", - утверждает аналитик.

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Он называет одно из ключевых преимуществ этой машины. Так, полностью загруженные обычные вертолеты обычно не могут летать очень высоко - они постоянно находятся в пределах досягаемости даже легких зенитных ракет "с плеча", а в некоторых случаях их также сбивают беспилотниками: поэтому вертолеты обеих сторон обычно избегают подхода к линии фронта в Украине:

"А вот V-280 при полете в режиме самолета сможет подняться гораздо выше. Он все равно не сможет безопасно летать вблизи тяжелых ракетных установок большой дальности, но он будет защищен от более легких типов".

По мнению Акса, это должно помочь армии решить дилемму, которая сейчас преследует ВСУ, когда не имея значительных воздушно-штурмовых возможностей, украинцы имеют только один способ прорвать российскую оборону: фронтальный наземный штурм.

"Но мины, артиллерия и всевидящие беспилотные летательные аппараты сделали эти нападения практически самоубийственными. Не зря украинские командиры измеряют свои наибольшие достижения на поле боя отдельными милями. А такие редко встречаются. Большинство сражений в 32-месячной широкомасштабной войне России против Украины являются "истребительными" и "позиционными". То есть линия фронта едва движется. Побеждает та сторона, которая потеряет наименьшее количество войск и транспортных средств", - резюмирует эксперт.

Военная помощь США Украине - последние новости

На прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин объявил о пакете по безопасности для Украины на $400 млн. По его словам, помощь предусматривает изъятие из запасов Пентагона снарядов, бронетранспортеров и противотанкового вооружения.

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