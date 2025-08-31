Всего глава Китая Си Цзиньпин примет около 20 мировых лидеров.

Российский диктатор Владимир Путин сегодня, 31 августа, прибыл в северный китайский портовый город Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Подобными встречами Китай надеется противостоять влиянию Запада в мировых делах, пишет Reuters.

Отмечается, что Путина встретили красной ковровой дорожкой, как на встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске 15 августа. Глава Кремля пробудет в Китае четыре дня. Китайские СМИ пишут о том, что отношения между Пекином и Москвой сейчас находятся на "лучшем уровне в истории".

В агентстве напомнили, что всего глава Китая Си Цзиньпин примет около 20 мировых лидеров, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и беларусского правителя Александра Лукашенко. Это будет крупнейшее собрание с момента основания ШОС в 2001 году.

Журналитсы поделились, что в последние годы блок расширился до 10 постоянных членов, а также 16 стран-участниц диалога и наблюдателей. Полномочия ШОС расширились с вопросов безопасности и борьбы с терроризмом до экономического и военного сотрудничества между странами.

В агентстве подчеркнули, что этим саммитом Си Цзиньпин хочет продемонстрировать, как бы выглядел мировой порядок после возможного ухода США с международной арены. Одновременно с этим он окажет дипломатическую поддержку России, которая подвергается западным санкциям за вторжение в Украину.

В агентстве добавили, что перед визитом в Китай Путин раскритиковал западные санкции против Москвы, назвав их "дискриминационными". По его словам, Китай придерживается такой же позиции.

Видео, которые публикую росСМИ демонстрируют, как Путина встретили в Китае. На красной дорожке он пообщался с Си Цзиньпинем, а на площадке саммита играла русская песня "Калинка-Малинка".

Путин и Си обсудят в Китае будущее войны в Украине

Ранее в The Guardian писали, что ключевым моментом визита российского диктатора Владимира Путина в Китай станет согласование позиций Москвы и Пекина по войне в Украине. Отмечается, что во время своей почти недельной поездки глава Кремля посетит саммит Шанхайской организации сотрудничества, проведет переговоры с китайским коллегой и побывает на военном параде в Пекине.

Директор Центра Карнеги "Россия-Евразия" Александр Габуев рассказал журналистам, что Путин хотел бы знать, может ли он ожидать дальнейшей помощи от Китая и как Пекин отреагирует, если США попросят его давить на Россию.

