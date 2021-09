"Борисполь" вошел в рейтинг самых эффективных аэропортов Европы

Также "Борисполь" вошел в рейтинг The World’s Best Airports in 2021 британской консалтинговой компании Skytrax.

Международный аэропорт "Борисполь" занял четвертое место в рейтинге аэропортов с пассажиропотоком от 10 до 25 миллионов пассажиров. Об этом сообщает сайт аэропорта со ссылкой на отчет за июль 2021, опубликованный Международным советом аэропортов. Читайте такжеBrussels Airlines возобновит рейсы между Киевом и Брюсселем "Команда аэропорта активно работает над привлечением новых авиакомпаний и улучшением сервисов аэропорта. Так, в этом месяце начала полеты к нам авиакомпания Eurowings и 26 сентября после длительного перерыва возобновит полеты Uzbekistan Airways. Поэтому очередное попадание в авторитетных рейтингов — закономерно", — отметил Алексей Дубревский, генеральный директор Международного аэропорта "Борисполь". Аэропорт "Борисполь" в 2021 году: За четыре месяца 2021, с января по апрель, "Борисполь" вошел в топ-15 крупнейших аэропортов Европы по количеству пассажиров согласно отчету АСИ Europe. Также "Борисполь" вошел в рейтинг The World’s Best Airports in 2021 британской консалтинговой компании Skytrax, заняв пятое место среди лучших аэропортов Восточной Европы. Автор: Елена Коваленко

