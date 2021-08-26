Летом украинскую границу через главный аэропорт страны пересекли примерно 3 миллиона человек.

Пассажиропоток в аэропорту "Борисполь" в этом туристическом сезоне увеличился почти на 25%, в июне-августе границу в обе стороны пересекли около 3 миллионов человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил начальник отдела пограничной службы Борисполь-1 подполковник Виталий Титовец.

"Наши граждане активно путешествовали, и пассажиропоток в этом туристическом сезоне увеличился почти на 25%. Это вызвано тем, что очень многие граждане Украины приобрели свои туристические путешествия еще в прошлом году, но в связи с ковидными ограничениями не смогли соответственно отдохнуть и все эти путешествия были перенесены на этот туристический сезон. В июне-августе через пункт пропуска "Борисполь" у нас пересекло границу около 3 миллионов человек - на въезд и выезд в Украину... Из них иностранцев въехало около 300 тысяч", - сообщил он.

Титовец также отметил, что в этом году в связи с открытием новых маршрутов с арабскими странами в Украину существенно увеличился въезд граждан из Саудовской Аравии, Катара.

Читайте такжеУкраинцам объяснили, как получить COVID-сертификат в "Дии": инструкцияКак сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что этим летом Украину посетили более 40 тысяч туристов из арабских стран Персидского залива.

Справка УНИАН. Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика - авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Автор: Наталья Хаджи