Химический состав сталагмитов в мексиканской пещере показал, что коллапс цивилизации майя могли вызвать длительные засухи. Одна из них длилась 13 лет.

В пещерах мексиканского полуострова Юкатан нашли сталагмиты, которые дали лучше понять причины упадка цивилизации майя. По отложениям на скалах ученые выяснили, что между 871 и 1021 годами нашей эры, когда по археологическим данным пришла в упадок классическая цивилизация майя, в Мексике продолжались многочисленные засухи. Одна из них была особенно длинной и продолжалась 13 лет. Это могло быть важным фактором завершения цивилизации майя в этом районе, пишет Live Science.

Как говорится в исследовании, опубликованном 13 августа в журнале Science Advances, формирование минералов дало исследователям понимание количества осадков по сезонам. Они сравнили их с археологическими находками IX и X веков, когда культура майя пошла на спад.

Причины этого до сих пор непонятны. Но многие ученые считают, что засухи сыграли важную роль. В этот период популяции майя в регионе сокращались в течение этого времени, тогда как севернее культура процветала.

Видео дня

Соавтор исследования Дэниел Х. Джеймс из Кембриджского университета сказал, что существовало несколько теорий о причинах коллапса: изменение торговых путей, война или сильная засуха.

Джеймс и его коллеги изучали годовые слои роста сталагмита из пещеры вблизи города Теко на Юкатане. Live Science отмечает, что они подобны годовым кольцам деревьев. Эти слои записывают информацию о том, сколько воды капало с потолка пещеры в течение года. А вариации химического состава каждого слоя дали ученым информацию о количестве осадков во влажный сезон каждого года, который длится с мая по октябрь.

Команда исследователей доказала, что между 871 и 1021 годами нашей эры было восемь сезонов засух, длившихся дольше трех лет, некоторые из которых разделял лишь один влажный год. Одна из засух была особенно длинной, и длилась 13 лет. По словам исследователей, эти длительные засушливые периоды угрожали сельскому хозяйству майя и, возможно, вызывали голод.

Хотя майя могли хранить воду в резервуарах и цистернах, засухи, вероятно, были достаточно сильными, чтобы дестабилизировать региональную столицу Ушмаль, говорится в исследовании. В частности, майя перестали строить памятники и писать на них даты во время этих периодов засухи, а политическая система потерпела крах через несколько лет после сильнейшей засухи.

После этого цивилизация майя сместилась на север, покинув свои города. При этом цивилизация потеряла значительную часть своего политического и экономического могущества.

Больше новостей об исследовании цивилизации майя

Как писал УНИАН, один из городов поздней культуры майя удалось найти благодаря информации из исторического письма 1698 года. Там говорилось о том, что в XVI веке, избегая встречи с испанскими колонистами, майя переселились глубоко в джунгли и основали там город Сак-Бахлан.

Вас также могут заинтересовать новости: