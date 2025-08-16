Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что "если бы Путин был серьёзно настроен на мирные переговоры, он бы не нападал на Украину весь сегодняшний день".

Высокопоставленные правительственные чиновники Восточной Европы раскритиковали заявления лидера России Владимира Путина на пресс-конференции после саммита на Аляске.

Как пишет CNN, в публикации на X в субботу министр обороны Литвы Довиле Сакалиене обвинила Путина в "дальнейшем газлайтинге и завуалированных угрозах", имея в виду предупреждение российского лидера Украине и Европе не "саботировать" прогресс, достигнутый на саммите.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский также раскритиковал "чушь" в высказываниях Путина об Украине на брифинге Трампа, обвинив российского диктатора в пустых разговорах о войне с Украиной.

Видео дня

"От Путина мы услышали ту же пропагандистскую чушь о "корнях конфликта", которую продвигает его государственное телевидение", — написал Липавский в X. "Проблема в российском империализме, а не в желании Украины жить свободно".

Он также подчеркнул, что "если бы Путин был серьёзно настроен на мирные переговоры, он бы не нападал на Украину весь сегодняшний день".

При этом Липавский воздержался от критики в адрес президента США, похвалив его за попытки остановить конфликт и его усилия по "постоянному" обсуждению этого процесса с европейскими лидерами.

"Я приветствую то, что президент Трамп пытается остановить войну", — написал он, добавив, что ожидает, что Трамп "проинформирует нас в Европе о результатах сегодняшних переговоров, включая президента Зеленского".

Чем закончилась встреча Трампа и Путина

Переговоры продолжались больше двух с половиной часов. После них Путин и Трамп выступили перед прессой. Переговоры в расширенном формате были отменены. Совместный обед Путина и Трампа - тоже. Оба уже улетели с Аляски.

Во время совместной пресс-конференции Трамп сообщил, что в настоящее время нет никакого соглашения с Путиным касательно урегулирования войны в Украине после встречи на Аляске.

В то же время Путин не изменил своих тезисов о войне России против Украины. Он сказал, что необходимо "устранить" основные причины конфликта, добавив, что "ситуация на Украине" связана с "фундаментальными угрозами безопасности (России)".

Вас также могут заинтересовать новости: