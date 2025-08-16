Российский лидер Владимир Путин вел себя во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом на Аляске так, будто он является хозяином положения. Такое мнение высказал корреспондент Sky News Айвор Беннетт, который присутствовал на брифинге.
Беннет отметил, что пресс-конференция была "одной из самых необычных" из тех, на которых ему доводилось присутствовать.
Среди странных моментов он отметил то, что это, вероятно, был "первый и единственный случай, когда Дональд Трамп не ответил ни на один вопрос прессы, и, вероятно, потому, что Владимир Путин поставил такое условие" - что российский лидер часто делает.
Беннетт также сказал, что, несмотря на заявления россиян о том, что они ожидали, что переговоры продлятся шесть-семь часов, они закончились "гораздо раньше".
При этом, что ему показалось особенно интересным, - Путин выступил первым на пресс-конференции, "будто он был ведущим".
"Он сказал, что приветствует Дональда Трампа как соседа, — опять же, как бы закрепляя идею о том, что он здесь главный, что он принимает решения", — сказал Беннетт.
Он также отметил, что, хотя лозунг, лежащий в основе их разговора, гласил "стремление к миру", так как Путин, похоже, на самом деле стремится к улучшению двусторонних отношений с США.
А упоминание Путиным "коренных причин" украинского конфликта — это его "модное словечко… которое подразумевает, что все красные линии России по-прежнему сохраняются — что она не хочет дальнейшего расширения НАТО на восток, а хочет, чтобы Украина согласилась на постоянный нейтралитет", считает Беннетт.
Поэтому, похоже, Владимир Путин не пошёл на какие-либо уступки, несмотря на заявления Дональда Трампа о том, что многие пункты были согласованы, заключает корреспондент Sky News.
Встреча Трампа и Путина - результаты
Переговоры продолжались больше двух с половиной часов. После них Путин и Трамп выступили перед прессой, при этом не отвечали ни на какие вопросы журналистов.
На брифинге Трамп сообщил, что в настоящее время нет никакого соглашения с Путиным касательно урегулирования войны в Украине. При этом Путин в своем заявлении не изменил своих тезисов и снова оправдывал войну России против Украины выдуманными причинами, которые звучали и раньше.
В результате, как пишет CNN, хотя никакого соглашения не было достигнуто, но Путин в результате все равно получил два огромных преимущества.