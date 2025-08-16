Для Украины все могло пройти хуже.

Президент США Дональд Трамп после встречи с российским лидером на Аляске выглядел расстроенным и усталым. Судя по его выражению лица и словам, он не заключил никакой значимой сделки, которая, по его мнению, была бы успешной, пишет CNN.

Как отмечает издание, заявление Трампа о том, что остались нерешённые "важные" вопросы, свидетельствует об отсутствии подвижек по таким вопросам, как территория, которую хочет Путин, и прекращение огня. Однако россиский диктатор в результате все равно получил два огромных преимущества.

"Во-первых, впечатляющеая картина встречи с красной дорожкой в Соединённых Штатах представляется необычной формой репутационной реабилитации военного преступника. Для многих украинцев это было ужасающее зрелище, ещё больше омрачённое тем, что глава Кремля назвал Украину "братской" страной, несмотря на убийства её мирных жителей на протяжении трёх с половиной лет", - пишет издание.

Во-вторых, отмечается в статье, Путин выиграл время.

"Путин получил больше времени для своих войск для продвижения по линии фронта. Неясно, достаточно ли разгневан Трамп, чтобы в ближайшие дни последовали вторичные санкции. Но Путин, похоже, не спешил, предлагая дальнейшие встречи и продолжение работы. Время имеет значение, поскольку летнее наступление Путина близится к превращению постепенных успехов в стратегические победы", - говорится в анализе.

В то же время, отмечает CNN, для Украины все могло пройти хуже.

"В конечном итоге Украина проснётся в мире, который не изменился. Ужасный мир, но без внезапного сближения США и России или соглашения, которое нужно было бы проглотить".

Встреча Трампа и Путина

В интервью Fox News после встречи Трамп заявил, что она прошла "на 10 баллов". При этом он сказал, что на встрече на Аляске не удалось достичь соглашения по важным пунктам.

Джон Болтон, бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, рассказал, что ему стало ясно, кто вышел победителем из встречи американского лидера и президента России Владимира Путина.

"Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл. Трамп не получил ничего, кроме новых встреч", - сказал Болтон.

