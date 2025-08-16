Эксперт отметил, что обвала гривни не стоит ожидать.

Курс доллара в Украине в субботу, 16 августа, в большинстве обменников и открытых отделений банков будет находиться в пределах - прием от 41,10 до 41,35 гривни, а продажа от 41,40 до 41,80 гривни, считает аналитик Алексей Козырев.

По его мнению, курс евро будет находиться в пределах - прием от 47,90 до 48,40 гривни, а продажа от 48,45 до 48,80 гривни.

"Стоит отметить, что украинский валютный рынок и граждане уже настолько закалены тремя годами войны и всевозможными стрессами, что даже при провале переговоров лидеров США и РФ в теперешней ситуации обвала гривни это явно не вызовет", - подчеркнул аналитик.

Он указал, что Национального банка Украины есть возможность поддерживать стабильность курса гривни, как минимум, на весь 2025 год.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 18 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,34 гривни за доллар.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,31 гривни за один евро.

На межбанке котировки гривни к доллару установились на уровне 41,28/41,31 грн/долл., а евро - 48,26/48,27 грн/евро.

