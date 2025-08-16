Курс доллара в Украине в субботу, 16 августа, в большинстве обменников и открытых отделений банков будет находиться в пределах - прием от 41,10 до 41,35 гривни, а продажа от 41,40 до 41,80 гривни, считает аналитик Алексей Козырев.
По его мнению, курс евро будет находиться в пределах - прием от 47,90 до 48,40 гривни, а продажа от 48,45 до 48,80 гривни.
"Стоит отметить, что украинский валютный рынок и граждане уже настолько закалены тремя годами войны и всевозможными стрессами, что даже при провале переговоров лидеров США и РФ в теперешней ситуации обвала гривни это явно не вызовет", - подчеркнул аналитик.
Он указал, что Национального банка Украины есть возможность поддерживать стабильность курса гривни, как минимум, на весь 2025 год.
Курс доллара в Украине 18 августа
Национальный банк Украины установил на понедельник, 18 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,34 гривни за доллар.
Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,31 гривни за один евро.
На межбанке котировки гривни к доллару установились на уровне 41,28/41,31 грн/долл., а евро - 48,26/48,27 грн/евро.