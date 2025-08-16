Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая два месяца назад впервые стала мамой, показала фигуру после родов.
Ранее звезда признавалась, что позволяла себе физические нагрузки каждый день пока была в положении, а также много плавала. Поэтому уже после рождения первенца постепенно возвращается к спортивным тренировкам. А сегодня, 16 августа, новоиспеченная мамочка опубликовала новое фото в своем Instagram. Леся позировала на камеру в черном купальнике и продемострировала свою подтянутую фигуру. Снимок она решила не подписывать.
К слову, Никтюк долгое время скрывала свою беременность от поклонников и коллег. Однако позже рассказала, что родила мальчика 15 июня. Отцом малыша является военнослужащий Дмитрий Бабчук. Пока молодые родители не рассекречивают имя сына, но блогер-сплетник Богдан Беспалов рассказал, что его назвали Орестом.
Напомним, ранее Леся Никитюк показала трогательный кадр жениха-военного с их сыном. Телеведущая часто делится семейным контентом в сети, но пока не показывает лицо своего малыша.