Телеведущая поразила сеть.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая два месяца назад впервые стала мамой, показала фигуру после родов.

Ранее звезда признавалась, что позволяла себе физические нагрузки каждый день пока была в положении, а также много плавала. Поэтому уже после рождения первенца постепенно возвращается к спортивным тренировкам. А сегодня, 16 августа, новоиспеченная мамочка опубликовала новое фото в своем Instagram. Леся позировала на камеру в черном купальнике и продемострировала свою подтянутую фигуру. Снимок она решила не подписывать.

К слову, Никтюк долгое время скрывала свою беременность от поклонников и коллег. Однако позже рассказала, что родила мальчика 15 июня. Отцом малыша является военнослужащий Дмитрий Бабчук. Пока молодые родители не рассекречивают имя сына, но блогер-сплетник Богдан Беспалов рассказал, что его назвали Орестом.

Напомним, ранее Леся Никитюк показала трогательный кадр жениха-военного с их сыном. Телеведущая часто делится семейным контентом в сети, но пока не показывает лицо своего малыша.

