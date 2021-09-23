BlaBlaCar могут использовать и водители, и пассажиры

Международный сервис Бла бла кар - удобный способ перемещения из точки А в точку Б. Особенно он спасает, когда другой транспорт (самолеты или поезда) не могут доставить вас на желаемую локацию.

Ранее мы рассказывали о том, как выбрать места в самолете, если вы предпочитаете авиаперелеты, а сегодня поговорим о наболевшем вопросе - безопасности поездок на Бла бла кар.

Бла бла кар - что это такое, как проверяют водителей и пассажиров

BlaBlaCar позиционирует себя, как мировое travel-сообщество, которое функционирует в 22-х странах. Услугами сервиса пользуются свыше 90 миллионов человек, что говорит о его востребованности. С помощью BlaBlaCar можно доехать к месту назначения двумя способами:

на машине;

на автобусе.

По своей сути, это всё - как такси, только междугороднее. Граждане Украины активно пользуются услугами BlaBlaCar, но в воздухе витает необузданный страх за свою жизнь - периодически в новостях озвучивают сюжеты, где водитель или пассажир, регистрируясь на сервисе, приобрели себе билет в последний путь.

Администрация BlaBlaCar утверждает, что все водители и пассажиры проходят обязательную процедуру:

полностью заполняют профиль на сайте;

добавляют реальное фото;

указывают информацию о себе, государственный номер машины;

верифицируют номер телефона и электронную почту.

Все данные администраторы сервиса проверяют вручную, при возникновении каких-либо вопросов, созваниваются с человеком. Тем не менее, на практике оказывается, что система работает некорректно и далеко не все аккаунты в приложении соответствуют вышеперечисленным требованиям.

Бла бла кар - плюсы и минусы, как распознать мошенников

Несмотря на то, что такой вариант поездок нравится украинцам, у него существует масса преимуществ и недостатков, как, впрочем, у любого другого метода передвижений.

Плюсы BlaBlaCar:

бесплатное пользование сайтом;

разнообразие вариантов по времени, марке машины и стоимости поездки;

наличие отзывов;

легкая проверка водителя и его номера телефона;

официальная переписка водителя и пассажира, которую видит администрация сайта;

возможность познакомиться с новыми людьми;

мобильность;

оплата по окончании поездки.

Минусы BlaBlaCar:

водитель может отменить поездку, не предупреждая вас об этом;

неизвестность - никогда не знаете, кто станет вашим попутчиком;

машину и место встречи придется искать самостоятельно;

возможность поломки транспорта в пути без его замены;

недостоверные данные о водителе.

В силу того, что сервис, как мы уже сказали, работает несовершенно, некоторые водители регистрируются под чужими именами или нарочно снижают цену, чтобы попасть на первые места в списке доступных автомобилей.

Иногда встречаются и недобросовестные люди, поэтому важно знать, как распознать мошенников на Бла бла кар:

аккаунт зарегистрирован недавно;

фотография отсутствует или вместо нее - картинка;

цена на поездку слишком низкая в сравнении с другими предложениями;

водитель просит обсуждать детали поездки в другом мессенджере;

звучит просьба отдать предоплату.

Читайте также"Большая стройка" Зеленского обеспечила комфортный проезд к 40 заповедникам и природным паркамЕдинственный пункт, который из всех этих является самым безобидным - это срок регистрации профиля. Вполне возможно, что человек нормальный и водит машину всю жизнь, просто сервисом решил пользоваться буквально "вчера".

Многие туристы в Украине, регистрируясь, как пассажиры, проверяют номер телефона водителя через специальные сервисы и смотрят, как он подписан у других людей. Если имена не совпадают - это повод задуматься.

Как зарегистрироваться в Бла бла кар - гайд для новичков

Если вы всё-таки решили попробовать себя в роли перевозчика или пассажира, УНИАН делится подробной инструкцией о том, как зарегистрироваться на сайте:

Шаг 1

Заходим на официальный сайт, в верхнем правом углу выбираем стрелочку и нажимаем кнопку Зарегистрироваться

Шаг 2

Выбираем желаемый способ регистрации

Шаг 3

Вводим электронный адрес

Шаг 4

Заполняем данные о себе

Шаг 5

Указываем дату рождения

Шаг 6

Выбираем форму обращения и пол

Шаг 7

Создаем надежный пароль

Шаг 8 Подтверждаем номер телефона На этом регистрация окончена. Вы автоматически попадете на главную страницу сайта, где сможете моментально найти водителей для поездки или создать свою. Администраторы сервиса рекомендуют заполнить свой профиль до конца. Для этого нужно выполнить простые действия: в верхнем правом углу найти серый кружочек с фигурой человечка;

нажать на него, выбрать пункт "Профиль". В появившемся окне вы сможете добавить актуальную информацию о себе, своем транспортном средстве и верифицировать аккаунт. Вас также может заинтересовать: На украинских дорогах появились новые камеры: где они установлены

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Автор: Кристина Кащавцева