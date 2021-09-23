Как безопасно путешествовать на BlaBlaCar / depositphotos.com

Международный сервис Бла бла кар - удобный способ перемещения из точки А в точку Б. Особенно он спасает, когда другой транспорт (самолеты или поезда) не могут доставить вас на желаемую локацию. 

Ранее мы рассказывали о том, как выбрать места в самолете, если вы предпочитаете авиаперелеты, а сегодня поговорим о наболевшем вопросе - безопасности поездок на Бла бла кар.

Бла бла кар - что это такое, как проверяют водителей и пассажиров

Правила использования сервиса / depositphotos.com

BlaBlaCar позиционирует себя, как мировое travel-сообщество, которое функционирует в 22-х странах. Услугами сервиса пользуются свыше 90 миллионов человек, что говорит о его востребованности. С помощью BlaBlaCar можно доехать к месту назначения двумя способами:

  • на машине;
  • на автобусе.

По своей сути, это всё - как такси, только междугороднее. Граждане Украины активно пользуются услугами BlaBlaCar, но в воздухе витает необузданный страх за свою жизнь - периодически в новостях озвучивают сюжеты, где водитель или пассажир, регистрируясь на сервисе, приобрели себе билет в последний путь.

Администрация BlaBlaCar утверждает, что все водители и пассажиры проходят обязательную процедуру:

  • полностью заполняют профиль на сайте;
  • добавляют реальное фото;
  • указывают информацию о себе, государственный номер машины;
  • верифицируют номер телефона и электронную почту.

Все данные администраторы сервиса проверяют вручную, при возникновении каких-либо вопросов, созваниваются с человеком. Тем не менее, на практике оказывается, что система работает некорректно и далеко не все аккаунты в приложении соответствуют вышеперечисленным требованиям.

Бла бла кар - плюсы и минусы, как распознать мошенников

Преимущества и недостатки BlaBlaCar / depositphotos.com

Несмотря на то, что такой вариант поездок нравится украинцам, у него существует масса преимуществ и недостатков, как, впрочем, у любого другого метода передвижений.

Плюсы BlaBlaCar:

  • бесплатное пользование сайтом;
  • разнообразие вариантов по времени, марке машины и стоимости поездки;
  • наличие отзывов;
  • легкая проверка водителя и его номера телефона;
  • официальная переписка водителя и пассажира, которую видит администрация сайта;
  • возможность познакомиться с новыми людьми;
  • мобильность;
  • оплата по окончании поездки.

Минусы BlaBlaCar:

  • водитель может отменить поездку, не предупреждая вас об этом;
  • неизвестность - никогда не знаете, кто станет вашим попутчиком;
  • машину и место встречи придется искать самостоятельно;
  • возможность поломки транспорта в пути без его замены;
  • недостоверные данные о водителе.

В силу того, что сервис, как мы уже сказали, работает несовершенно, некоторые водители регистрируются под чужими именами или нарочно снижают цену, чтобы попасть на первые места в списке доступных автомобилей. 

Иногда встречаются и недобросовестные люди, поэтому важно знать, как распознать мошенников на Бла бла кар:

  • аккаунт зарегистрирован недавно;
  • фотография отсутствует или вместо нее - картинка;
  • цена на поездку слишком низкая в сравнении с другими предложениями;
  • водитель просит обсуждать детали поездки в другом мессенджере;
  • звучит просьба отдать предоплату.

Читайте также"Большая стройка" Зеленского обеспечила комфортный проезд к 40 заповедникам и природным паркамЕдинственный пункт, который из всех этих является самым безобидным - это срок регистрации профиля. Вполне возможно, что человек нормальный и водит машину всю жизнь, просто сервисом решил пользоваться буквально "вчера". 

Многие туристы в Украине, регистрируясь, как пассажиры, проверяют номер телефона водителя через специальные сервисы и смотрят, как он подписан у других людей. Если имена не совпадают - это повод задуматься.

Как зарегистрироваться в Бла бла кар - гайд для новичков

Как стать водителем на BlaBlaCar / depositphotos.com

Если вы всё-таки решили попробовать себя в роли перевозчика или пассажира, УНИАН делится подробной инструкцией о том, как зарегистрироваться на сайте:

Шаг 1

Заходим на официальный сайт, в верхнем правом углу выбираем стрелочку и нажимаем кнопку Зарегистрироваться

Регистрация на сайте. Шаг 1 / blablacar.com.ua

Шаг 2

Выбираем желаемый способ регистрации

Регистрация на сайте. Шаг 2 / blablacar.com.ua

Шаг 3

Вводим электронный адрес

Регистрация на сайте. Шаг 3 / blablacar.com.ua

Шаг 4

Заполняем данные о себе

Регистрация на сайте. Шаг 4 / blablacar.com.ua

Шаг 5

Указываем дату рождения

Регистрация на сайте. Шаг 5 / blablacar.com.ua

Шаг 6

Выбираем форму обращения и пол

Регистрация на сайте. Шаг 6 / blablacar.com.ua

Шаг 7

Создаем надежный пароль

Подтверждаем номер телефона (если не хотите - нажмите "позже")

Шаг 8

Подтверждаем номер телефона

Регистрация на сайте. Шаг 8 / blablacar.com.ua

На этом регистрация окончена. Вы автоматически попадете на главную страницу сайта, где сможете моментально найти водителей для поездки или создать свою.

Как создать поездку на BlaBlaCar / blablacar.com.ua

Администраторы сервиса рекомендуют заполнить свой профиль до конца. Для этого нужно выполнить простые действия:

  • в верхнем правом углу найти серый кружочек с фигурой человечка;
  • нажать на него, выбрать пункт "Профиль".

В появившемся окне вы сможете добавить актуальную информацию о себе, своем транспортном средстве и верифицировать аккаунт.

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Автор: Кристина Кащавцева