Практически по всей стране сегодня будет ясно и безоблачно.

В субботу, 16 августа, украинцев ждет солнечный и очень теплый день. Практически по всей старне ожидается ясная и безоблачная погода, только местами на левобережье от прямого солнца защитят небольшие облака. Осадков не ожидается по всей стране, а столбики термометров покажут +27°...+31°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня не будет ни одного облачка на небе, из-за чего воздух тут прогреется до +29°...+30°, а на Закарпатье столбики термометров покажут +33°. Без осадков.

Такая де ясная и безоблачная погода ждет и жителей северных областей. Исключение - Сумская область, где ожидается небольшая облачность. Температура днем ожидается около +27°...+28°.

На востоке Украины от прямого солнца защитит небольшая облачность. Несмотря на это, температура тут все равно поднимется до +28°...+29°. Без осадков.

В центральной части Украины столбики термометров покажут +27°...+31°. Жарче всего будет на юге Днепропетровщины.

Юг Украины сегодня тоже будет с ясной и безоблачной погодой с большим количеством солнца. Температура днем тут поднимется до +27°...+31°.

16 августа - какой сегодня праздник, приметы погоды

16 августа - Исааков день. По приметам, какая погода в этот день, такой будет и октябрь. Если ветер с вихрями, зима будет снежная.

