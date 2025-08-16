Изменение погоды ожидается уже с воскресенья, 17 августа.

В ближайшие дни погода в ряде областей несколько изменится. В частности, на западе и севере температура снизится и местами пройдут дожди, а вот на юге и юго-востоке жара удержится и даже усилится. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

В воскресенье, 17 августа, температура снизится до +22...+26 на западе и севере Украины.

"Это небольшое снижение температуры воздуха будет обусловлено прохождением атмосферного фронта, который также принесет в эти части Украины локальные дождики", - пояснила Наталка Диденко.

А вот на юге, востоке и в большинстве центральных областей, по ее словам, жара усилится до +30...+35 градусов. Здесь будет преобладать солнечная и сухая погода.

В Киеве в течение 16 и 17 августа осадки маловероятны. Температура воздуха в столице составит +25...+27 градусов, а в начале следующей недели посвежеет до +22 градусов.

18 августа, по прогнозу Наталки Диденко, жара +30...+35 удержится на юге и юго-востоке Украины. На остальной территории будут преобладать комфортные +20...+24 градуса.

В Украину идут дожди - что известно

О том, что на выходных в Украине будет дождливо, говорит и синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, долгожданные грозовые ливни ожидаются на правобережье Днепра. На левом же берегу будет преобладать малооблачная погода, без существенных осадков и со слабым ветром.

