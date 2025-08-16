По его словам, Путин "приложил немало усилий для восстановления отношений, что было его главной целью".

Джон Болтон, бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, рассказал, что ему стало ясно, кто вышел победителем из встречи американского лидера и президента России Владимира Путина.

"Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл. Трамп не получил ничего, кроме новых встреч", - сказал Болтон, пишет CNN.

По его словам, Путин "приложил немало усилий для восстановления отношений, что было его главной целью".

Видео дня

"Он избежал санкций. Ему не грозит прекращение огня. Дата следующей встречи не назначена. Президенту Украины Владимиру Зеленскому ничего об этом не сообщили до этой пресс-конференции. Война далека от завершения, но я бы сказал, что Путин добился большей части того, чего хотел. Трамп добился очень мало", - сказал Болтон.

Он удивлен тем, что сегодняшний саммит состоялся на американской военной базе и особенно фотосессией, проведенной возле секретных самолетов.

"Вся военная база теперь доступна россиянам, как минимум до какой-то степени. Это секретные самолеты-невидимки. Всех в российской делегации можно подозревать в шпионаже... Я не думаю, что такую встречу следовало проводить на этой базе", - заявил экс-советник.

Встреча Трампа и Путина - детали

После встречи с Путиным Трамп заявил, что посоветует Зеленскому заключить соглашение, однако не уточнил его детали.

"Теперь все зависит от Зеленского. И от европейских стран они также должны быть немного привлечены", - сказал Трамп.

Он добавил, что в ближайшее время может быть организована встреча с его участием, Зеленского и Путина. Президент заявил, что пока не планирует вводить новые санкции против РФ и ее торговых партнеров.

Вас также могут заинтересовать новости: