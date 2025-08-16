Наибольший гендерный разрыв в заработных платах наблюдался в топ-менеджменте.

В Украине, по данным правительства, разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами достигает почти 19%, а иногда эта разница достигает - 25%. Среди причин: невозможность выполнять больший объем работы из-за загруженности домашними делами, низкая оплата "женских" профессий и отсутствие действенных программ для преодоления гендерного неравенства.

Об этом в комментарии УНИАН рассказала HR-эксперт Татьяна Пашкина.

"По крайней мере эта цифра - это последнее, что мы знаем, когда измеряли гендерный разрыв, но мне кажется, что это было уже не в этом году. На цифру 18,6-18,7% правительство ориентировалось уже несколько лет назад, поскольку была программа, как в Европе, по которой разрыв должен был составлять 13,6%", - сказала Пашкина.

По ее словам, никаких улучшений с этой стороны пока нет. Даже наоборот - по данным одного из популярных сайтов по поиску работы, разница составляла 25%. Она считает, что разрыв в зарплатах связан с тем, что женщины, кроме графика работы, еще имеют "вторую" и "третью" смену, то есть домашнее хозяйство и уход за детьми.

"Для того, чтобы выполнять все три роли, женщины вынуждены пренебрегать карьерой. Поэтому возникла ситуация: меньше рабочих часов, хуже карьера и меньше денег", - пояснила Пашкина.

Эксперт отметила, что из-за воздушных тревог украинские женщины сейчас вынуждены забирать своих детей из школ и поэтому, например, брать удаленную работу или неполный рабочий день или гибкий график. С другой стороны, активное привлечение женщин к мужским профессиям должно было бы добавить денег, но и там не все так просто.

"Увеличилось количество женщин в логистике, на складах, среди водителей дальнобойщиков, то есть там, где были более-менее приличные зарплаты и там, где можно было это учесть. Но давайте откровенно: если вы посмотрите по старым опросам того же сайта "Работа.юа", то гендерный разрыв в заработных платах был больше всего в топ-менеджменте", - рассказала Пашкина.

Эксперт указала, что самая равная зарплата в образовании, потому что там существенное преимущество женщин. При этом, по ее словам, зарплатное неравенство прослеживается не только в Украине.

"В большинстве случаев мы имеем ситуацию, что женщины или на более низкооплачиваемых должностях, или они дольше находятся на каждой ступени карьерной лестницы из-за декрета, брака, необходимости ухаживать за старшими и т.д. И если мы говорим даже о руководящем составе, то женщины - это в целом наименее оплачиваемые директора", - отметила она.

Пашкина считает, что в Украине пока нет действенной государственной программы, которая бы стимулировала работодателей к гендерному балансу. А преодолеть разрыв быстро невозможно, поскольку этот процесс требует системных и долговременных изменений.

"Если мы посмотрим у кого высокооплачиваемые государственные должности, сколько мы видим женщин среди прокуроров, конституционных судей, депутатов, министров, академиков и так далее? Так исторически сложилось - к сожалению, мы не сможем это переломить за два часа. Существует большое количество общественных организаций, государственных и международных структур, которые пытаются преодолеть этот разрыв, который состоит не только из зарплаты. Но это достаточно сложная система", - подытожила эксперт.

