Супруга президента США написала Путину письмо о похищенных украинских детях.

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания Трамп написала личное письмо российскому диктатору Владимиру Путину, в котором подняла вопрос о тяжелом положении детей в Украине и России. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на двух представителей Белого дома.

Как сообщили собеседники издания, Трамп лично вручил письмо Путину во время их переговоров на Аляске.

"Официальные лица не разглашают содержание письма, за исключением упоминания о похищениях детей в результате войны на Украине", - пишет Reuters.

Ранее The Times писал, что Россия использует похищенных с оккупированных территорий Украины детей для участия в боевых действиях против собственного народа. С 2014 года было насильно вывезено более 35 000 детей, многие из которых сейчас попадают в ряды российской армии по достижении 18-летнего возраста.

Встреча Трампа и Путина

После встречи с Путиным Трамп заявил, что посоветует Зеленскому заключить соглашение, однако не уточнил его детали. Он добавил, что в ближайшее время может быть организована встреча с его участием, Зеленского и Путина.

В интервью Fox News после встречи Трамп заявил, что она прошла "на 10 баллов". При этом он сказал, что на встрече на Аляске не удалось достичь соглашения по важным пунктам.

