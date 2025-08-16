16 августа в Украине наступает большой народный праздник, обычаи которого стоит знать каждому.

В церковном календаре 16 августа - очень важная дата из христианской истории. На планете отмечается несколько социальных инициатив, а украинцы в праздник сегодня несут продуктовые корзины в церковь.

Какой сегодня праздник в Украине

Четверо достойных людей появились на свет 16 августа - художник Юрий Старостенко, дирижер и композитор Анатолий Авдиевский, писатель Юрий Издрык и художница Адриана Галецкая.

Официально праздник сегодня в Украине отсутствует. Но этот день полон народных обычаев, к которым каждый может приобщиться.

Какой сегодня праздник в мире

Зоозащитники установили две важные инициативы - Международный день бездомных животных и День "Возьми питомца из приюта". Это послание к обществу о том, что все живые существа одинаково нуждаются в заботе.

Другие всемирные праздники сегодня - День воздушных змей, День мужской красоты, День винограда Пино Нуар, День медоносной пчелы.

Из знаменитых именинников упомянуть стоит философа Вильгельма Вундта, физика Габриэля Лимппмана, писатель Чарльз Буковски, кинорежиссер Джеймс Кэмерон и певица Мадонна.

Какой сегодня церковный праздник

В современном стиле в этот день отмечается Перенесение Нерукотворного образа Иисуса в город Эдессу. По староцерковному стилю 16 августа - праздник памяти святых Фавста, Далмата и Исаакия Исповедника.

Какой сегодня праздник в народе

Для прошлых поколений значительную роль в жизни имели приметы, по которым определяли будущую погоду:

подул холодный ветер - к морозной зиме;

идет дождь - к дождливому октябрю;

если береза уже пожелтела, то ждите ранней осени;

ясно, но пчелы и бабочки спрятались - скоро погода испортится.

Есть связь между тем, какой сегодня церковный праздник и народный. Украинцы называли этот день Ореховый Спас, Третий Спас или Хлебный Спас. В храмах освящали орехи, выпечку и различные полотна из натуральной ткани. Этот день считается счастливым для любой работы - уборки, сбора урожая, приготовления консервации.

Для достатка полагается сделать три вещи - потрудиться на участке, приготовить домашний хлеб и разделить трапезу с близкими. Можно заниматься рукоделием, шить и вышивать - изделия получатся красивыми.

Что нельзя делать сегодня

Зная, какой праздник 16 августа удачный для домашних дел, не стоит лениться и бездельничать. Лентяям будет не везти по жизни. А еще запрещено ругаться матом, желать зла и оскорблять других людей.

