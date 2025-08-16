В субботу магнитной бури не ожидается, однако в ближайшие дни активность геомагнитного поля Земли усилится.

На 15 августа ожидается тихая геомагнитная обстановка — магнитных бурь не ожидается.

По данным SpaceWeatherLive и meteoagent, Kp-индекс в течение дня будет находиться в диапазоне 2–4, что говорит о стабильном, но не полностью спокойном фоне.

Британская геологическая служба (BGS) подтверждает прогноз: активность останется на уровне QUIET, возможны лишь кратковременные переходы в состояние ACTIVE в течение следующих дней, но без серьезных возмущений.

Такие показатели слишком малы, чтобы влиять на технику, самочувствие большинства людей или вызывать сбои в передаче сигналов.

Единственное, что стоит отметить — у некоторых метеочувствительных людей может появиться легкое недомогание. Обычно это сонливость, слабость или раздражительность. Также считается, что в период магнитных бурь могут обостряться хронические заболевания. Наиболее подвержены такому влиянию маленькие дети, беременные и пожылые люди. В периоди магнитных бурь рекомендуется больше гулять на свежем воздух, отказаться от алкоголя, пить больше воды и правильно питаться, чтоб помочь организму справиться с дополнительной нагрузкой.

