Похоже, Трамп и Путин разошлись во мнениях относительно того, достигли ли они какого-либо соглашения, пишет FT.

Cаммит Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске начался крайне помпезно и многообещающе, но закончился полным провалом. Как пишет Financial Times, Трампу не удалось добиться от Путина никаких обязательств по прекращению войны в Украине.

Издание напоминает, что эта встреча стала первой между президентом США и Путиным с момента полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, и это ознаменовало собой решительный конец многолетним попыткам Запада изолировать его.

"Трамп заявил перед встречей, что потребует от президента России прекращения огня на Украине. Он покинул Аляску и вернулся в Вашингтон без каких-либо обязательств со стороны Путина, который дал понять, что не отказался от своих жёстких требований капитуляции Украины", - пишет FT.

Видео дня

Президент США не исключил возможности будущих встреч с Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским, но впоследствии заявил, что ответственность за прекращение конфликта теперь лежит на Киеве и его европейских союзниках.

Трамп также посоветовал Зеленскому "заключить сделку". Он добавил: "Россия — очень мощная держава, а они — нет. Они борются с большой военной машиной".

Кроме того, президент США, похоже, отказался от планов нанести удар по российской экономике, если Путин не согласится на прекращение огня, дав понять, что отложит рассмотрение любых предложений о наказании импортёров российской нефти, таких как Китай.

Реакция экспертов

Уильям Тейлор, бывший посол США в Киеве, сказал, что "хорошей новостью" стало отсутствие "Ялты и Мюнхена", имея в виду встречу лидеров США, Великобритании и СССР в 1945 году, разделившую Европу, и встречу нацистской Германии и союзных стран в 1938 году.

Однако плохая новость - это отсутствие прекращения огня, подчеркнул он.

При этом, пишет FT, похоже, Трамп и Путин разошлись во мнениях относительно того, достигли ли они какого-либо соглашения. Запланированная вторая встреча команд двух лидеров в Анкоридже была отменена.

Путин, выступивший первым на пресс-конференции, выразил надежду, что "сегодняшние соглашения станут отправной точкой не только для решения украинской проблемы, но и для начала восстановления деловых, прагматичных отношений между Россией и США".

В то же время Трамп сказал, что "пока нет соглашения". "Мы его не достигли, но у нас есть очень хорошие шансы на его достижение", добавил он.

Эрик Грин, работавший в Совете национальной безопасности Джо Байдена и организовавший встречу бывшего президента с Путиным в Женеве в 2021 году, заявил, что саммит в Анкоридже отразил изменение политики США в отношении Украины при Трампе.

"Визуальные эффекты и символика стали для меня продолжением встречи Зеленского в Овальном кабинете. Налицо, казалось бы, неумолимое ослабление позиций Украины: США всё больше теряют свои рычаги влияния, прекращают изоляцию Путина и поднимают фундаментальные вопросы о видении Трампом европейской безопасности и позиций Украины и России в ней", - сказал он.

Помощник президента Украины назвал итоги встречи "очень странными". Однако, по предварительным данным, полученным от команды президента Украины, прогресс был незначительным, а другой помощник президента назвал встречу "пшиком".

Встреча на Аляске

Встреча Трампа и Путина на Аляске продолжалась более двух часов, но по ее результатам лидеры сделали лишь общие заявления и отказались отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции.

В частности, Трамп сообщил, что в настоящее время нет никакого соглашения с Путиным касательно урегулирования войны в Украине. Позже в интервью Fox News он сказал, что договоренность по Украине теперь зависит от Зеленского и что стороны приступают к подготовке встречи с участием его самого, Путина и президента Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: