Президент США Дональд Трамп на вопрос о том, как бы он оценил встречу с Владимиром Путиным, заявил, что саммит прошёл "на удивление хорошо, учитывая обстоятельства", и что это была "очень хорошая встреча".

В интервью Fox News после саммита Трамп заявил, что она прошла "на 10 баллов", несмотря на то, что ранее заявлял журналистам, что если бы сегодня не было достигнуто перемирие, он был бы недоволен.

"Я думаю, что встреча прошла на 10 баллов в том смысле, что мы прекрасно поладили. И это хорошо, когда две крупные державы ладят, особенно если они ядерные. Знаете, мы — номер один в мире, они — номер два. И это очень важно. Это очень важно", — сказал Трамп.

При этом он сказал, что на встрече на Аляске не удалось достичь соглашения по важным пунктам.

Он отметил, что есть "один или два довольно важных пункта", по которым он не смог достичь соглашения с Владимиром Путиным.

При этом Трамп отказался раскрывать подробности.

Встреча на Аляске - другие заявления Трампа

После встречи с Путиным Трамп заявил, что посоветует Зеленскому заключить соглашение, однако не уточнил его детали.

"Теперь все зависит от Зеленского. И от европейских стран они также должны быть немного привлечены", - сказал Трамп.

Он добавил, что в ближайшее время может быть организована встреча с его участием, Зеленского и Путина. Президент заявил, что пока не планирует вводить новые санкции против РФ и ее торговых партнеров.

