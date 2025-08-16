При этом американский президент отметил, что ему, возможно, придется подумать о дополнительных тарифах по Китаю "через две-три недели".

Президент США Дональд Трамп после встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что пока не планирует вводить новые санкции против России и ее торговых партнеров. Об этом он сказал в интервью Fox News.

Отвечая на вопрос о вторичных санкциях в отношении России и Китая за покупку российской нефти, Трамп заявил:

"Из-за того, что произошло сегодня, я думаю, пока нам не надо об этом думать. Встреча с Путиным прошла хорошо.

При этом американский президент отметил, что ему, возможно, придется подумать о дополнительных тарифах по Китаю "через две-три недели".

Он похвастался, что Путин оценил его экономические успехи, назвав США "горячими, как пушка".

Трамп не сказал от том, по каким вопросам он не согласен с российским президентом.

"Я бы предпочёл не говорить об этом публично. Думаю, кто-то всё равно об этом публично заявит, и они разберутся", - сказал политик.

По мнению Трампа, Россия и Китай - "по сути, естественные враги".

"У России огромная территория, у Китая - огромное население. Китаю нужна российская территория", - добавил он.

Санкции против РФ

Ранее издание Bloomberg писало, что США рассматривают возможность введения санкций против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" в рамках ряда мер, призванных подтолкнуть Путина к принятию перемирия с Украиной.

Отмечалось, что санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний будут направлены на сокращение доходов Кремля от энергоносителей, если саммит на Аляске не принесет результатов.

Журналисты писали, что среди других возможностей - введение дополнительных ограничений на теневой флот нефтяных танкеров Москвы и дополнительные пошлины на покупателей российской нефти, включая Китай.

