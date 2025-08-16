Каждый гражданин Украины может проверить свой стаж и даже повлиять на него.

Украинцы, которые работают официально, получают трудовой стаж. От него зависит пенсия в Украине, но важно, чтобы все данные были внесены корректно, а потом учтены сотрудниками ПФУ. Узнайте, как посмотреть трудовую книжку онлайн и проверить информацию.

Где посмотреть трудовую книжку и как - инструкция

На официальном сайте ПФУ сказано, что для украинцев работает уникальный электронный сервис. С его помощью можно без очередей и личного присутствия в Пенсионном фонде проверить, сколько лет трудового стажа вам начислили и все ли официальные места работы учли. Для того чтобы это сделать, нужно знать, где посмотреть электронную трудовую книжку.

Сначала необходимо сделать электронную подпись и перейти на портал ПФУ. Затем войти в свой личный кабинет с помощью электронного ключа. В кабинете выбрать пункт "Електронна трудова книжка" или "ЕТК". Иногда бывает так, что на самой странице нужный пункт не отображается, тогда, по рекомендации ПФУ, необходимо нажать на графу в верхнем меню портала, где указаны ваши ФИО. Важно, что во вкладке "Відцифрована ЕТК" вы увидите всю информацию, которая была передана в ПФУ до 1 января 2004 года.

Видео дня

Когда вам откроются данные из электронной трудовой книжки, можете ознакомиться с информацией - стажем, перечнем мест работы и другими имеющимися у ПФУ сведениями. Если вы считаете, что какие-то данные некорректны или утеряны, можете загрузить на портал отсканированные страницы из бумажной трудовой книжки, где указаны все ваши места работы. Важно, чтобы фото были четкими, на них должны быть видны все реквизиты - серия, номер, дата выдачи, подписи и так далее. Обязательно загружайте изображения в форматах .jpg или .pdf с размером файла не более 1 Мб. Вместе с отсканированными страницами трудовой книжки не лишним будет отправить скан военного билета, свидетельство о рождении детей и документы об образовании.

Если по какой-либо причине вы не хотите или не можете пользоваться порталом ПФУ, можете запомнить, как посмотреть свою трудовую книжку в электронном виде через Дію. Зайдя в приложение, выберите раздел "Послуги", а там начните вводить "трудовий стаж". Увидите, что приложение выдаст вам данные из ПФУ - стаж, список мест, где вы официально работали, а также информацию об уплате налогов. Такую справку можно может скачать, если есть доступная опция, но если нет - загружать электронные ведомости придется через портал Пенсионного фонда.

