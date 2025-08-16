Ранее артистка оплачивала жилье и обучение Маши в США.

Известная украинская певица Оля Полякова призналась, что прекратила давать деньги старшей дочери Марии.

Не секрет, что сейчас 20-летняя девушка живет и учится за границей. Артистка отметила, что раньше поддерживала ее финансово, но сейчас Маша уже замужем. Поэтому, по словам Поляковой, теперь муж должен обеспечивать ее.

"Конечно, надо давать, поддерживать, пока дети не станут на ноги и не начнут зарабатывать. Думаю, что ребят надо раньше сепарировать. Моя Маша уехала в 16, и, конечно, что я ей оплачиваю обучение, жилье и так далее. Сейчас, когда она просит денег, я ей говорю, что она замуж вышла, муж есть - поэтому до свидания", - отметила Оля в интервью "Люкс ФМ".

К слову, старшая дочь Поляковой 17 июля опубликовала в своем Instagram кадры росписи со своим возлюбленным - иностранцем Эденом Пассарелли. Позже Маша призналась, что визу в Соединенные Штаты Америки, где состоялась церемония, удалось получить только ее маме, поэтому родственников с ее стороны на празднике не было.

Напомним, ранее певица Оля Полякова честно рассказала о трудностях в воспитании младшей дочери Алисы.

