Трамп сказал, что Путин дал ему совет относительно голосования.

Российский лидер Владимир Путин заявил Дональду Трампу на встрече, что тот проиграл предыдущие выборы в 2020 году Джо Байдену из-за несовершенной избрательной системы США. Как пишет Reuters, об этом Трамп сказал во время интервью Fox News.

По словам Трампа, Путин согласен с ним в том, что голосование по почте ставит под угрозу честные выборы.

"Владимир Путин, умник, сказал, что честные выборы невозможны с голосованием по почте", — заявил Трамп. "Он сказал, что ни одна страна в мире сейчас этим не пользуется".

Также, по его словам, российский диктатор заявил ему, что Трамп "выиграл выборы с огромным отрывом", и что "если бы Трамп тогда был президентом - этой войны бы не было".

Напомним, Путин на последних выборах в 2024 году набрал 87% голосов, при этом независимые наблюдатели, оппозиция и западные правительства зхаявляли о фальсификации результатов голосования.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Переговоры продолжались больше двух с половиной часов. После них Путин и Трамп выступили перед прессой, при этом не отвечали ни на какие вопросы журналистов.

На брифинге Трамп сообщил, что в настоящее время нет никакого соглашения с Путиным касательно урегулирования войны в Украине. Позже в интервью Fox News он сказал, что договоренность по Украине теперь зависит от Зеленского и что стороны приступают к подготовке встречи с участием его самого, Путина и президента Украины.

