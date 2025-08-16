После того, как Трамп побаловал Путина своим вниманием, российский лидер почувствует, что показал миру, что он снова там, где ему место.

На общей пресс-конференциии российского диктатора Вдалимира Путина и президента США не даже речи о прекращении огня в Украине. Зато Путин четко намекнул, что если бы не украинский вопрос, между Вашингтоном и Москвой могли бы быть чудесные отношения.

Как пишет The Telegraph, Путин выступил первым с речью, которую можно было бы написать год назад, и постарался привести как можно больше примеров точек соприкосновения с Трампом.

По мнению кремлевского правителя, эта встреча стала "новым этапом в отношениях" между двумя странами. Открылись возможности для торговли, освоения космоса и Арктики, да много чего еще, если бы только можно было преодолеть этот надоедливый украинский вопрос, как он намекнул.

"Нашим странам важно перевернуть страницу", - сказал он.

"Конечно, он отчаянно хочет, чтобы страница с названием "война" была перевернута. Он обрушился с критикой на Джо Байдена и заявил, что в Украине не было бы проблем, если бы в 2022 году президентом был Трамп. Все это было настолько же очевидно, насколько и удручающе", - написало издание.

"В своем (очень коротком) ответе Трамп назвал Путина "боссом", что вызвало волнение в аудитории. Это было совсем не то, что хотели услышать те, кто хотел привлечь Путина к ответственности за его войну против Украины", - акцентировало издание.

А затем Путин сказал: "В целом, и я согласен с президентом Трампом, что, естественно, безопасность Украины также должна быть обеспечена".

"Оплошность со стороны Путина? Обычно он всячески отрицает, что Украина имеет право голоса, что она является независимым суверенным государством. Это был редкий случай, но он не имел большого значения", - считают в издании.

"В заключение Путин пригласил Трампа в Москву и на этом все закончилось. Двое мужчин покинули сцену, не поговорив с журналистами и не поздоровавшись с ними. Никакой сделки, никакого прекращения огня, никакого привлечения к ответственности", - констатировало издание.

Касательно приема Путина на американской земле, то издание отметило, что Белый дом устроил настоящий спектакль: на земле – красная дорожка, в воздухе – строевой пролет пяти самолетов.

"Вид американских солдат, преклонивших колено перед самолетом Путина, чтобы закрепить красную дорожку на взлетно-посадочной полосе - это зрелище, которое ужаснет многих", - написало издание о встрече.

В материале указывается, что когда этот цирк подходил к концу, Путину удалось получить рукопожатие от президента США. Он будет чувствовать, что показал миру, что РФ вернулась туда, где ей и место – за главный стол мировой политики. Он будет рад, что его действия остались без последствий.

"Если европейские лидеры после этого не предпримут никаких действий в поддержку Украины, им придется ответить перед историей", - констатировало издание.

Переговоры Путина и Трампа

15 августа на Аляске прошли переговоры кремлевского правителя Путина и аменриканского президента Трампа. В преддверии переговоров Трам заявил, что будет добиваться прекращения огня в Украине, и договорится с российским диктатором о трехсторонней встрече - Зуленского, Путина и самого Трампа.

После встречи Трамп общения с Путиным, он заявил, что оно прошло "на 10 баллов".

