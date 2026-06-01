7 неожиданных фактов о немецких догах: что нужно знать будущему хозяину

О своем личном опыте воспитания щенка немецкой доги по кличке Бишоп рассказала редактор новостей издания Parade Pets.
По ее словам, жизнь с этой гигантской породой – это настоящая авантюра, требующая железного терпения и немалых денег.
Поэтому женщина выделила 7 важных фактов о немецких догах, которые стоит знать перед покупкой.
1. Превращают в мусор все подряд
Период, когда у щенка режутся зубы, становится настоящим испытанием на прочность для нервной системы хозяев. Доги умудряются грызть и глотать самые неожиданные вещи. В ход идет все, до чего пес может дотянуться лапами или зубами: от обычной кухонной фольги до только что прибитых плинтусов в коридоре и новеньких диванов, которые животные способны за считанные часы разорвать на куски.
2. Имеют крайне деликатный желудок
Несмотря на свои гигантские размеры, у этих собак очень чувствительное пищеварение. Владельцам приходится неделями подбирать рацион, поскольку организм животного часто не переносит даже такие популярные виды мяса, как курица или лосось. Как следствие – регулярная ночная уборка огромных куч по всему дому и серьезные расходы на дорогие лечебные корма. К тому же из-за особенностей развития щенки долго привыкают к туалету, поэтому лужи в комнатах будут появляться регулярно.
3. Страдают от подростковых прыщей
Мало кто знает, но доги склонны к появлению настоящего акне. Из-за слишком чувствительной кожи и склонности к аллергии на морде щенка в возрасте от 3 месяцев до года могут возникать обильные высыпания. Хозяевам приходится ежедневно тщательно дезинфицировать посуду для кормления, покупать исключительно металлические или керамические миски и обрабатывать кожу питомца специальными растворами.
4. Обладают незаурядным чувством юмора
Если вы думаете, что большая собака – это только серьезность и охрана, то доги развеют этот стереотип. Из-за своих огромных габаритов и абсолютной неуклюжести в движениях эти четвероногие постоянно попадают в забавные ситуации, становясь главным источником смеха и позитива для всей семьи.
5. Любят "качать права" и спорить
Эта порода невероятно болтливая и громкая. Дог никогда не будет молча выполнять команды – он обязательно продемонстрирует свое недовольство лаем или специфическими звуками, если он не согласен с вашими решениями или просто требует игры. Кроме того, у них слишком чуткий слух, поэтому любая птичка на подоконнике может стать причиной громкого скандала на весь дом.
6. Нуждаются в постоянных объятиях
Догов не зря называют огромными комнатными собачками. Они как "липучки" будут ходить за вами по пятам и требовать постоянного тактильного контакта, поцелуев и поглаживаний. При этом пес совершенно не обращает внимания на свой вес и может легко взобраться на вас всем телом. Из-за такой эмоциональности воспитывать их можно только лаской и лакомствами, ведь строгое отношение может сильно обидеть животное.
7. Устраивают тотальное линьку
Количество шерсти в доме может стать настоящим кошмаром для любителей идеальной чистоты. Хотя эти собаки линяют в течение всего года, настоящий апокалипсис наступает весной и осенью. Чтобы не заваляться шерстью, хозяевам приходится вычесывать питомца ежедневно и добавлять в его рацион дорогие витамины и масла для укрепления шерсти.
