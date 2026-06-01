Получит ли Украина 62 самолета F/A-18 Hornet: ответ экспертов

В сети распространяются сообщения о якобы возможной передаче Украине до 62 подержанных истребителей F/A-18 Hornet от Финляндии. Источником этих заявлений стали российские СМИ, которые ссылаются на финские публикации, однако официального подтверждения таких планов нет, пишет Defense Express.

Речь идет об истребителях в вариантах C (55 самолетов) и D (7 самолетов), которые находятся на вооружении ВВС Финляндии и постепенно готовятся к списанию после перехода страны на F-35. Именно этот факт и стал основой для спекуляций в сети.

Впрочем, в самих публикациях не содержится информации о принятом решении о передаче самолетов Украине. Более того, официальные представители ранее не подтверждали подобные намерения. Поэтому российские СМИ просто исказили весь смысл оригинального сообщения, и в конечном итоге из того, что "передача обсуждалась, но нет никаких новостей", получилось, что "передача точно состоится".

Эксперты отмечают, что даже в случае списания этих истребителей их потенциальная передача Украине является сложным и длительным процессом. В частности, речь идет о необходимости подготовки экипажей, логистики и согласования с США как производителем платформы.

Издание задалось вопросом, действительно ли передача 62 финских F/A-18 Hornet возможна, если их все равно собираются списать. Это запланировано на 2028–2030 годы, и пока их не заменят на F-35, там не смогут передать эти самолеты.

Отдельно подчеркивается, что передача F/A-18 Hornet могла бы затруднить унификацию авиапарка ВСУ, который уже формируется вокруг нескольких различных типов западных самолетов.

Согласно информации, следует учитывать, что если F/A-18 Hornet спишут в 2028 году и сразу начнется обучение украинских экипажей на них, а также процесс передачи Украине, то, вероятно, первые самолеты начнут поступать примерно в 2030 году.

При этом, как отмечает издание, в итоге после всех этих затрат и проблем ВВС ВСУ могли бы получить авиапарк до 62 истребителей F/A-18 Hornet, которые не так уж и долго смогут прослужить из-за остаточного ресурса. А для передачи необходимо согласование и помощь со стороны США, которые вполне могут просто отказать.

Поэтому, вероятно, лучшим для Украины вариантом было бы вложить необходимые для передачи F/A-18 Hornet ресурсы в закупку новых истребителей, например тех же JAS-39 Gripen.

Таким образом, информация о якобы передаче Украине 62 истребителей F/A-18 Hornet на данный момент не подтверждена и основана на интерпретациях и слухах, а не на официальных решениях.

Передача Украине истребителей Gripen и их особенности

Ранее авиационный эксперт Богдан Долинце пояснил, что самолет Gripen может совершать полет в режиме радиомолчания, то есть быть невидимым для российских систем противовоздушной обороны. По его словам, это современный многоцелевой истребитель поколения 4+, который может осуществлять обнаружение, сопровождение и поражение самолетов, крылатых ракет и ударных беспилотников противника.

Недавно эксперты Defense Express сообщили, что Швеция поставит Украине новейшие истребители Gripen: подержанные самолеты могут поставить уже в следующем году, а новые – с 2030 года. Также Украина ожидает дополнительные поставки истребителей F-16 и Mirage.

