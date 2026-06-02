В Киевской области после атаки РФ масштабные пожары и разрушения, есть раненые (фото)

Пострадали три человека.

Всю ночь враг массированно атаковал Киевскую область дронами, крылатыми ракетами и баллистическими ракетами. В результате атаки во многих районах возникли пожары и разрушения, есть пострадавшие. О последствиях атаки рассказал глава Киевской ОГА Николай Калашник.

Так, он сообщил, что пострадали трое жителей области.

"В Бучанском районе травмирован мужчина. С резаной раной бедра он госпитализирован в больницу. Осколочное ранение ноги получил житель Обуховского района. В Фастовском районе мужчина получил острую реакцию на стресс. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", – отметил глава ОГА.

Он сообщил, что повреждения в результате атаки фиксируются в четырех районах области.

Больше всего пострадал Бучанский район. Здесь повреждены три частных дома, логистические и складские помещения, другие нежилые здания, а также шесть грузовых автомобилей.

В Вышгородском районе повреждены два многоквартирных дома и частный домовладение.

В Фастовском и Обуховском районах повреждения получили частные дома.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям показали фото последствий атаки и рассказали подробности.

В частности, в Бучанском районе ликвидирован пожар в таунхаусе площадью около 100 кв. м. Также зафиксированы повреждения автомобилей на территории логистического объекта.

В Софиевской Борщаговке произошел пожар в двухэтажном складском здании площадью 500 кв. м. Кроме того, обломками повреждены частные жилые дома.

В селе Крюковщина возник пожар в неэксплуатируемом трехэтажном здании площадью 225 кв. м.

Россияне всю ночь атаковали Украину

Уже известно о четырех погибших и более полусотни раненых.

Разрушения зафиксированы во многих районах столицы. В частности, в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Подольском районах частично разрушены многоэтажки. Кроме того, в Голосеевском районе повреждена поликлиника.

Также в Днепре разрушен жилой дом, по последним данным, 5 человек погибли, 25 – ранены.

