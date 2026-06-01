Требовали 1 млн долларов за поставку дронов. ВАКС арестовал сотрудника ГПСУ и производителя за вымогательство взятки

По данным следствия, сотрудник ГПСУ и представитель компании-производителя беспилотников вымогали у победителя тендера взятку за беспрепятственное заключение и исполнение государственного контракта.

ВАКС избрал меры пресечения должностному лицу ГПСУ и владельцу частной компании по производству дронов. Их подозревают в вымогательстве взятки в размере $1 млн. Об этом свидетельствует официальное сообщение САП на Facebook.

Как считает следствие, чиновник ГПСУ хотел обеспечить победу компании-сообщника, но тендер выиграл другой производитель, который снизил цену с 825 млн грн до 760 млн грн. По информации источников УНИАН, официальный тендер выиграла компания TAF Industries, соучредителем которой является Александр Яковенко.

После этого, как считают правоохранители, чиновник и предприниматель начали вымогать у победителя 1 млн долларов за беспрепятственное заключение и исполнение договора.

Чиновника Администрации ГПСУ взяли под стражу с альтернативой залога в 4 млн грн. Предпринимателю суд также назначил содержание под стражей, определив залог в 44,2 млн грн.

Расследование по факту дачи взяток и неправомерной выгоды

Ранее в НАБУ сообщили, что в Украине раскрыта организованная преступная группа, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. По данным следствия, "участники группы на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины".

Также следственный судья ВАКС применил меру пресечения к бывшим топ-чиновникам Государственной пограничной службы Украины. По информации САП, бывших топ-чиновников ГПСУ уличили в систематическом получении неправомерной выгоды за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы.

