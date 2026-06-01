Турецкие бренды уходят из Украины: кто занимает их место в торговых центрах

При этом международные компании не теряют интереса к Украине.

Ряд турецких fashion-операторов сократил присутствие или полностью покинул украинский рынок, а освободившиеся торговые площади начали активно занимать украинские бренды и европейские сети. Об этом сообщила директор компании UTG Евгения Локтионова.

В частности, полностью прекратил работу в Украине турецкий бренд Koton. Холдинг FLO Retailing также свернул работу сетей FLO и InStreet и отказался от лицензионного развития бренда Reebok. Кроме того, украинский рынок покидает сеть обувных магазинов SuperStep.

По словам Локтионовой, причинами такого решения стали падение маржинальности бизнеса в Украине, валютные колебания и изменение глобальных стратегий материнских компаний, которые все чаще переориентируются на менее рискованные рынки.

В то же время освободившиеся площади в торгово-развлекательных центрах быстро находят новых арендаторов. Так, в столичном Lavina Mall помещения, где ранее работал Koton, заняли украинские сети EVA Beauty и Marathon. Локации турецких брендов также активно осваивают украинские fashion-компании.

В то же время, по оценке эксперта, международные компании не теряют интереса к Украине. Несмотря на военные риски, они видят высокий уровень потребления и выходят на рынок через официальных дистрибьюторов или напрямую.

Среди таких примеров – польская сеть дискаунтеров Pepco, которая продолжает расширение в Украине. Кроме того, весной 2026 года в Киеве открылся первый монобрендовый бутик британского бренда Barbour.

