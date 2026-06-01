Американские переговорщики будут в Киеве и Москве: Буданов об активизации переговоров

Глава Офиса президента отметил, что переговоры не зашли в тупик, непубличные процессы продолжаются.

В ближайшее время ожидается визит американской делегации в Киев, что уже официально подтверждено. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов журналистам на форуме "Архитектура безопасности" 2026.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что в ближайшее время ожидается визит американской делегации. "Подтверждаю все это, и мы готовимся к этому", – сказал глава Офиса президента.

При этом он отметил, что американская сторона подтвердила, что делегация планирует прибыть в ближайшее время в Киев и в Москву.

"Что касается переговорного процесса – я никогда не говорил, что мы в тупике. Продолжаю придерживаться этого мнения, поскольку определенные процессы продолжаются. Они, скажем так, не совсем публичные", – подчеркнул Буданов.

Существует ли перемирие на Троицу

Отвечая на вопрос о якобы перемирии в Троицу, 31 мая, глава Офиса президента отметил, что такой информации не получал. "Более того, вы можете посмотреть, сколько всего вчера было поражено Россией, сколько человеческих жертв, поэтому о чем мы сейчас говорим, я не совсем понимаю", – добавил он.

Как писал УНИАН, в интервью журналистам президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина рассчитывает на то, что советники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер приедут в Киев. По его словам, это может произойти уже через две недели. При этом он добавил, что получил такое сообщение от украинской переговорной группы.

Напомним, что по данным The New York Times президент США Дональд Трамп, который любит быстрые военные и дипломатические победы, зашел в тупик на международной арене. Издание напоминает, что Трамп до начала своего второго срока хвастался, что закончит войну в Украине в течение 24 часов. Однако теперь он редко упоминает об этом.

А государственный секретарь Марко Рубио недавно пожаловался, что "устал тратить время" на бесконечные переговоры. Россияне также дали понять, что вместо периодических визитов специального посланника президента Стива Виткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера хотят стабильного дипломатического процесса с рабочими группами и регулярными встречами.

