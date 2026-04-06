Авиакомпании массово отменяют рейсы из-за войны в Иране, – Business Insider

Авиационная отрасль во всем мире сталкивается с новым кризисом из-за дефицита топлива и стремительного роста цен.

Война США и Израиля против Ирана уже ударила по мировой гражданской авиации. Сначала резко подорожали перелеты, а теперь различные авиакомпании начинают массово отменять рейсы.

Издание Business Insider пишет, что война нарушила цепочки поставок, из-за чего нефть застряла в хранилищах на Ближнем Востоке. Это привело к росту цены на "черное золото" более чем на 100 долларов за баррель, а ее доступность снизилась.

В результате цены на авиационное топливо в конце марта достигли 195 долл., что почти на 100 долл. больше, чем в конце февраля, когда началась война. Кроме того, топливо становится все более дефицитным для стран, которые не имеют собственного производства или имеют ограниченные запасы.

Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Биро отметил, что потери нефти в апреле могут быть вдвое больше, чем в марте. Это усугубит дефицит авиатоплива и дизельного топлива.

"Мы уже видим это в Азии, но вскоре, в апреле или мае, это дойдет и до Европы", – отметил он.

Старший аналитик рынка нефти компании Sparta Commodities Джун Го указала, что авиационное топливо требует специальных условий хранения, поэтому его запасы меньше, чем у бензина.

"Путешествия в Азии уже значительно подорожали, многие авиакомпании вводят топливные надбавки или вовсе отменяют рейсы. Европа столкнется с неизбежной нехваткой поставок авиационного топлива. Готовьтесь", – заявила эксперт.

В компании по анализу данных для энергетической отрасли Argus Media сообщили, что Великобритания в настоящее время является наиболее уязвимой страной Европы к сокращению поставок дизельного топлива и авиационного топлива.

Европейские авиакомпании сокращают рейсы

Крупнейший лоукостер Европы Ryanair рассматривает возможность сокращения количества маршрутов. Генеральный директор Майкл О’Лири предупредил, что уже в мае-июне возможны перебои с поставками топлива.

Авиакомпания Lufthansa готовится к худшему сценарию. Компания разрабатывает антикризисные планы и может приостановить полеты до 40 самолетов.

Scandinavian Airlines планирует отменить около 1000 рейсов из-за роста стоимости реактивного топлива. Речь идет преимущественно о коротких маршрутах в странах Северной Европы. Компания также временно повысила цены.

США и Азия тоже сокращают полеты

Генеральный директор United Airlines Скотт Кирби сообщил, что компания сократит рейсы в ближайшие два квартала. По его словам, авиакомпания отменит некоторые рейсы вне пиковых часов и из-за перебоев с перелетами. Если цены на топливо останутся на нынешнем уровне, это добавит компании около 11 млрд долл. расходов в год только на авиационное топливо.

Air New Zealand планирует сократить примерно 5% рейсов (около 1 100 рейсов) уже с начала мая, сосредоточившись на оптимизации непиковых полетов.

Во Вьетнаме Vietnam Airlines приостановила семь внутренних маршрутов с 1 апреля. Если цены на топливо вырастут до 160–200 долл. за баррель, компания может сократить объемы перевозок на 10–20% ежемесячно.

Другие местные перевозчики, в частности Vietjet Air и Bamboo Airways, также готовятся к сокращению рейсов.

Влияние войны в Иране на авиаперелеты – последние новости

28 февраля США и Израиль провели военную операцию против Ирана, которая парализовала авиаперевозки над странами Персидского залива.

Резкое подорожание нефти привело к росту цен на авиабилеты и сокращению количества рейсов по всему миру. В то же время аналитики прогнозируют, что авиационную отрасль ждет затяжной кризис. Больше всего могут пострадать лоукост-авиакомпании, ведь их пассажиры более чувствительны к ценам.

2 апреля гендиректор Ryanair Майкл О'Лири предупредил о возможных перебоях в поставках авиационного топлива в начале мая 2026 года, если война в Иране не закончится в ближайшее время.

