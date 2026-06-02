Массированный удар по Киеву: разрушены дома и больница, есть погибшие и десятки раненых (фото)

Известно о более чем пятидесяти раненых.

Ночью Россия вновь массированно атаковала Киев дронами и ракетами, в результате атаки имеются многочисленные разрушения и пожары во многих районах, есть погибшие и десятки раненых. Об этом сообщает глава киевской МВА Тимур Ткаченко.

Так, по состоянию на 6 утра известно о четырех погибших в столице.

"Число пострадавших жителей города возросло до 29 человек, среди них – двое детей", – сообщил Ткаченко.

Впоследствии мэр города Виталий Кличко сообщил, что в столице пострадал 51 человек. Из них – трое детей. В стационарах больниц находятся 35 раненых, в том числе один ребенок.

Обновлено 7.45. Уже известно о 58 пострадавших в столице. Из них 40 медиков госпитализировали. В том числе двоих детей.

По последним данным, в Дарницком районе в результате падения обломков БПЛА возник пожар на территории АЗС.

В Оболонском районе падение обломков зафиксировали на открытых территориях – оба случая произошли возле детских садов. Также возник пожар на территории незавершенного строительства.

В Шевченковском районе в результате падения обломков возник пожар в нежилом 3-этажном здании, а также повреждения фасадной части и крыши 9-этажного жилого дома. Еще в результате попадания обломков в 24-этажный жилой дом возник пожар на уровне 4-5 этажей. Падение обломков также вызвало пожар еще в 2 нежилых помещениях в Шевченковском районе.

В Святошинском районе в результате попадания обломков произошло возгорание на уровне 1-го этажа в 5-этажном жилом доме, а также возник пожар на территории нежилой застройки.

В Подольском районе в результате повторного попадания ракеты в 9-этажный жилой дом произошло частичное обрушение конструкций. Также на крышу другого 9-этажного жилого дома упали обломки, в результате чего возникло возгорание на крыше и повреждено остекление окон. Еще в Подольском районе в результате падения обломков, вероятно, БПЛА, пожар на территории нежилой застройки.

В Голосеевском районе произошло разрушение 2-го и 3-го этажей поликлиники. На открытой территории в результате падения обломков горели несколько автомобилей. Также падение обломков было зафиксировано на открытых территориях.

В Соломенском районе обломки попали в верхние этажи 15-этажного жилого дома, а также произошло возгорание в 24-этажном доме на уровне 7-8 этажей. В результате падения обломков возник пожар в здании на территории нежилой застройки. По предварительной информации, пожары в результате падения обломков зафиксированы в 2 частных домах.

Днепр в ночь на 2 июня также подвергся атаке россиян, разрушен жилой квартал.

По последним данным Днепропетровской ОГА, 5 человек погибли, 25 – ранены.

23 человека госпитализированы, среди них 13-летняя девочка. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

