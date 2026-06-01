Уже не бензоколонка: Зеленский сообщил, сколько российских НПЗ было повреждено в этом году

Президент сообщил о подготовке массированного удара РФ по Украине.

За январь – май этого года наши воины смогли поразить 15 российских нефтеперерабатывающих заводов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

Он отметил, что план наших дальнобойных санкций в отношении России выполняется шаг за шагом.

"Это существенно. Уже введены российские запреты на экспорт с их территории авиационного топлива, а также бензина, рассматривается запрет на экспорт дизельного топлива. Для страны, которую еще совсем недавно называли бензоколонкой, потерять даже это – значительное событие, значительная потеря", – подчеркнул Зеленский.

При этом он добавил, что почти 40% первичной переработки нефти в России по состоянию на май выведены из строя.

Президент Украины предупредил, что Россия подготовила массированный удар по Украине.

"Предупреждения разведок о российских ударах остаются в силе. Массированный удар может быть, они его подготовили. Наши защитники неба 24/7 готовы настолько, насколько это возможно с имеющимся снабжением", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Россия запретила экспорт авиационного топлива до конца ноября, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке после того, как Украина активизировала атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны.

Bloomberg пишет, что это решение, которое окажет минимальное влияние на мировые рынки топлива, принято после того, как удары дронов по НПЗ снизили уровень переработки нефти в России до самого низкого уровня за более чем 16 лет.

Генштаб сообщал, что в ночь на 31 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Саратовский" (Саратов, Саратовская область, РФ). Подтвержден масштабный пожар на территории предприятия.

Отмечалось, что этот НПЗ – одно из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья и входит в структуру нефтяной компании "Роснефть", а его проектная перерабатывающая мощность составляет около 7 млн тонн нефти в год. При этом завод производит бензин, дизельное топливо и другие виды топлива, которые используются, в частности, для обеспечения военной логистики государства-агрессора.

