Россия атаковала Харьков: в городе возникли пожары, среди раненых – дети (фото)

Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Там повреждены здание детского сада и жилые дома.

Ночью россияне нанесли Харькову комбинированный удар: город атаковали 15 ударных БПЛА и 2 ракеты.

Об этом сообщил Харьковский городской совет "Зафиксированы попадания в четырех районах города: Основянском, Слободском, Немишлянском и Киевском", – уточнили в горсовете.

Отмечается, что больше всего ударов пришлось на Основянский район, в результате чего там повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

В Слободском районе поврежден многоквартирный жилой дом, автомобили и сеть уличного освещения. В Немишлянском районе в результате удара повреждено офисное здание, произошел пожар. В Киевском районе зафиксированы попадания по территории промышленных предприятий.

Как добавили в ГСЧС, кроме Харькова оккупанты также наносили удары по Барвинковской, Донецкой, Мерефянской, Высочанской общинам области.

"Горели жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили и другие гражданские объекты. Также повреждены многоэтажные и частные жилые дома. По предварительным данным, пострадало 14 человек, из них один ребенок", – сообщили о последствиях спасатели.

Удар по Украине

Ночью Россия нанесла комбинированные удары по нескольким городам Украины. В частности, оккупанты ударили по Днепру, в результате чего к настоящему времени известно о 6 погибших.

Также удар пришелся по Киеву. Сейчас город затягивает дымом от многочисленных пожаров. Известно, что в резудьтате удара погибли 4 человека, ранен 51 человек.

