Беспилотник может запускаться с помощью катапульты.

Российский концерн "Калашников" начал поставки своего нового дрона "СКАТ 220". Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Отмечается, что "СКАТ 220" создан на основе "СКАТ 350 М", но имеет меньший размах крыла – 2,20 м, и меньший вес – 12 кг. В концерне заявили, что новый БПЛА может достигать скорости до 160 км/ч.

В "Калашникове" рассказали, что "СКАТ 220" получил электромотор, который способен работать в воздухе более 150 минут без посадки. Беспилотник может запускаться с помощью катапульты, а посадка осуществляется с применением парашютной системы.

Видео дня

"Сферы применения новейшего БЛА – охрана и обеспечение безопасности, природоохрана, сельское хозяйство, мониторинг протяженных объектов топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, ЛЭП", - говорится в сообщении.

Производитель российских дронов "Орион" заявил о рекордных убытках

Напомним, что российская группа "Кронштадт", в состав которой входит производитель разведывательно-ударных беспилотников "Орион", сообщила о резком росте убытков по итогам 2025 года. Чистый убыток компании достиг 4,5 млрд рублей, тогда как годом ранее этот показатель составлял 2,6 млрд рублей.

Российские источники признали, что ключевые финансовые проблемы связаны именно с предприятием, выпускающим БПЛА "Орион". Это совпадает по времени с ударом украинских дальнобойных дронов по заводу "Кронштадт" в городе Дубна в конце мая 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: