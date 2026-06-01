Помогут пережить лето: названы 4 лучших портативных кондиционера в 2026 году

В 2026 году рынок смещается в сторону более энергоэффективных моделей с двойными шлангами и инверторными компрессорами, которые обеспечивают более быстрое и тихое охлаждение.

С ростом летних температур портативные кондиционеры становятся одним из самых удобных решений для охлаждения помещений без сложного монтажа. Такие устройства можно легко перемещать между комнатами, а для работы им требуется лишь вывод горячего воздуха через окно.

Издание SlashGear собрало отзывы экспертов и пользователей и выбрало 4 лучших портативных кондиционеров для покупки летом 2026 года.

LG LP1419IVSM

LG LP1419IVSM считается одной из самых сбалансированных моделей в сегменте портативных кондиционеров. Устройство рассчитано на помещения примерно до 500 кв. футов (около 45 м²) и относится к категории 10 000 BTU (DOE).

Главная особенность модели – инверторный компрессор, который не работает по принципу "включился-выключился", а плавно регулирует мощность. Это позволяет снизить энергопотребление и уменьшить шум, особенно при поддержании стабильной температуры.

В отзывах отмечается низкий уровень шума (примерно 44 дБ на низких режимах), простая установка и стабильная работа даже при длительном использовании. Его часто выбирают для спален и домашних офисов.

Midea Duo MAP14S1TBL

Midea Duo MAP14S1TBL выделяется благодаря своей конструкции с двумя воздуховодами. Такая система позволяет более эффективно управлять потоком воздуха и ускоряет охлаждение помещения.

Эта модель примерно рассчитана на помещения до 50 м² и обеспечивает высокую мощность охлаждения. Кроме того, устройство поддерживает Wi-Fi управление, что позволяет контролировать кондиционер через смартфон.

Whynter ARC-1230WN

Whynter ARC-1230WN – мощный портативный кондиционер, рассчитанный на большие помещения до 56 м². Модель также использует двухшланговую систему, что повышает эффективность охлаждения по сравнению с одноканальными моделями.

Устройство поддерживает управление через Wi-Fi и совместимо с голосовыми помощниками вроде Alexa и Google Home. Среди минусов обычно упоминают его вес – почти 30 кг, что делает переноску не самой удобной.

В профессиональных тестах Whynter ARC-1230WN неоднократно попадал в число лучших моделей благодаря высокой мощности, стабильной работе и хорошей энергоэффективности.

Dreo AC515S

Dreo AC515S – более доступная модель, рассчитанная на помещения до 32 м². Она уступает более дорогим конкурентам по мощности, но выигрывает в цене и простоте использования.

Кондиционер поддерживает базовые функции охлаждения, вентиляции и осушения воздуха, а также поддерживает управления через мобильное приложение. Dreo AC515S обычно рекомендуют как вариант для спальни, небольшой квартиры или офисного кабинета, где не требуется высокая мощность, но важны тишина и экономичность.

В целом, эксперты сходятся во мнении, что лучшие портативные кондиционеры – это модели с инверторной технологией и двойным воздушным контуром. Они быстрее охлаждают помещение, работают тише и потребляют меньше энергии по сравнению с традиционными одношланговыми устройствами.

