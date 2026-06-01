В России кризис идей: украли узнаваемый украинский бренд с точностью до шрифтов и этикетки

Такое "заимствование" без ведома владельца происходит не в первый раз.

В российской Казани в мае открылся ресторан под названием "Конь и Вишня", логотип которого почти идентичен логотипу бренда львовского заведения "Пьяная вишня". И это не единственное "совпадение", сообщает Zaxid.net.

Российское заведение позиционирует себя как стейкхаус-кабаре. На его логотипе – та самая, слегка видоизмененная девушка из логотипа "Пьяной вишни", в той же позе, с теми же двумя большими вишнями в руках. "Десять отличий" между логотипами искать приходится долго – и никто не гарантирует успеха в этом деле.

При этом главной визитной карточкой российского заведения среди барных напитков выступает та же вишневка, что и в львовской сети. Ее предлагают в таких же стаканах, как и в "Пьяной вишне", с идентичными этикетками на бутылках. Более того, шрифт всех надписей также совпадает с оригиналом.

В компании "!Фест", которой принадлежит "Пьяная вишня", никаких действий в связи с нарушением авторских прав предпринимать не планируют и вместо этого шутят, что ничего другого от россиян ожидать не стоит.

"Это россияне уже не впервые воруют. Это смешное искажение, что тут еще сказать. Это комические кражи в бизнесе с искажением и воспроизведением успешных украинских бизнес-моделей. Никаких действий мы предпринимать не будем, потому что, если в цивилизованном мире о какой-то ответственности еще можно говорить, то "на болотах" – нет. Эта страна напала на нас и ворует у нас, воровать – это в их ДНК", – говорит PR-директор "!Фест" Тарас Маселко.

До этого россияне уже успели украсть концепцию львовской "Реберни" и открыть клон в оккупированном Луганске.

