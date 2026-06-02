Где в Украине пройдут дожди: прогноз погоды на 2 июня

Во вторник синоптики прогнозируют переменную облачность.

Во вторник, 2 июня, в области повышенного давления будет преобладать сухая погода, только на западе и юго-западе страны в зоне влияния атмосферного фронта пройдут дожди, сообщает Укргидрометцентр.

В течение вторника синоптики прогнозируют переменную облачность. Что касается осадков, то на западе и юго-западе страны ожидаются умеренные, на Закарпатье и в Одесской области местами сильные дожди. При этом на остальной территории осадков не будет.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью прогнозируется в районе 8-13°, днем стоит ожидать 18-23°.

Видео дня

Погода в Киеве и области

Синоптики прогнозируют переменную облачность, но без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 8-13°, днем 18-23°, а в Киеве ночью 8-10°, днем 21-23°.

Прогноз погоды до конца недели в Украине

Как писал УНИАН, синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит сообщил, что в начале июня в Украине произойдет смена воздушных масс. В частности, первая неделя лета будет отмечена дождями, но стоит ожидать и потепления.

Семилит отметил, что в среду дожди ожидаются на правобережье, а в четверг – на большей части территории Украины, кроме восточных областей. Кроме того, в ближайшие дни температура постепенно повысится ночью до 8-15 градусов тепла, а днем она будет в пределах от 18 до 23 градусов тепла. В то же время на юге страны ожидается до +25 градусов.

Вас также могут заинтересовать новости: