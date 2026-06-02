Садоводы начали менять самшит на новый элегантный кустарник, которые не болеет

К тому же маленькие черные ягоды этого кустарника съедобные для диких птиц.

Самшит считается практически идеальным кустарником для аккуратной, компактной живой изгороди или для формирования сложных декоративных конструкций. Но у него есть два существенных недостатка: он сильно болеет, а кусты съедает самшитовая огневка. Причем победить эту гусеницу очень сложно.

Пораженные кусты сильно выделяются в изгороди – вместо зеленых листья становятся коричневыми сначала на одной ветке, а затем погибает и весь куст.

Но, как пишет tomsguide.com, есть привлекательная альтернатива самшиту – кустарник, который обеспечивает аккуратный вид без риска заболеваний и к тому же проще в выращивании. Это – разные виды падубов.

Если вы хотите заменить заболевший самшит или планируете новую живую изгородь, падуб черешчатый (Inkberry holly) или падуб гладкий (Ilex glabra) – отличная альтернатива. Они принадлежат к семейству падубовидных, но вместо колючих листьев имеют более мягкую форму с овальными, блестящими темно-зелеными листьями.

В отличие от самшита, который остается неизменным в течение всех сезонов, падуб меняется. Весной на мужских и женских растениях появляются небольшие белые соцветия, а осенью на женских растениях – мелкие черные ягоды. Однако для появления ягод необходимо, чтобы женское растение было опылено мужским.

Поддержка природы

Еще одна веская причина посадить падуб чернильный – это его привлекательность для птиц и насекомых-опылителей. Черно-фиолетовые ягоды, растущие на женских растениях, служат источником энергии для птиц и мелких млекопитающих, когда осенью и зимой не хватает другой пищи.

Весной его белые цветы также привлекают пчел и других насекомых. Кроме того, этот вечнозеленый кустарник обеспечивает круглогодичное убежище для диких животных, защищая их от непогоды и хищников.

Где лучше сажать падуб

Этот кустарник неприхотлив в выращивании и хорошо переносит различные типы почв и условия произрастания в зонах USDA 4-9. Он особенно предпочитает постоянно влажные кислые почвы на полном или частичном солнце.

Падуб более неприхотлив, чем самшит, и после посадки он не потребует особого ухода, за исключением ежегодной обрезки для поддержания хорошей формы и стимулирования нового роста. Обрезку можно проводить в конце зимы или начале весны, до появления новых побегов, чтобы предотвратить вытягивание растения.

Вредители самшита - больше новостей

Напомним, что борьба с самшитовой огневкой - это долгий процесс, но методы для этого существуют. Как только вы увидели тонкую паутину между веточками и поврежденные листья, время действовать. Нужно собрать гусениц, которых видно. А затем обработать куст.

