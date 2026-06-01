Зачистка Новоплатоновки с помощью НРК: в 115-й ОМБр показали, как это происходило (видео)

Заявления россиян о захвате поселка в Харьковской области опровергнуты.

Состоялась технологическая зачистка поселка Новоплатоновка в Харьковской области с помощью наземного роботизированного комплекса. Об этом в Facebook сообщили в 115-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

"Российские фейки о "взятии" поселка снова разбились о реальность и новейшие технологии. Для ликвидации инфильтрированного врага ударно-поисковая группа 115 ОМБр отправилась на задание, предварительно протестировав боевой модуль НРК на полигоне", – говорится в сообщении.

После успешной отработки на полигоне группа отправилась в зону выполнения боевого задания. На видео отмечается, что в одном из зданий спрятался российский военный и его нужно выбить с применением НРК.

Отмечается, что зачистка поселка прошла четко и слаженно, а НРК обеспечил надежное огневое прикрытие, что позволило группе успешно выполнить задачу.

В бригаде подчеркнули, что Новоплатоновка находится под контролем Сил обороны Украины.

Попытки врага пробраться в тыл ВСУ

Как сообщал УНИАН, в январе 2026 года российские военные пытались пролезть через трубу на Купянском направлении, чтобы выйти в украинский тыл. Тогда военнослужащий 77-й бригады ВСУ Виктор Петрович рассказал, что россияне пытались пролезть через трубу. При этом он добавил, что в РФ такая армия, которая очень любит трубы, и они нашли газовые коммуникации.

По его словам, в селе Новоплатоновка в Харьковской области есть газораспределительная станция, и россияне пытались там по трубе вылезти в тыл. Наши разведчики заметили какую-то необычную активность врага и нашли этот выход из трубы.

Он добавил, что в тот момент, когда враг уже вышел большим количеством личного состава, его там "горячо встретили". В результате за один день было уничтожено очень много личного состава оккупантов.

