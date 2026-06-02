Ученые обнаружили скрытую угрозу в воздухе: что остается в наших легких

Предполагают, что взрослый человек вдыхает около 10–20 кубических метров воздуха в день.

Крошечные частицы пластика, которые мы ежедневно вдыхаем вместе с воздухом, способны задерживаться в организме на недели и провоцировать серьезные сбои. Они не просто оседают в дыхательных путях, а начинают активно разрушать иммунную защиту, сообщает Independent.

По информации ученых из Венского медицинского университета, почти повсеместные крошечные пластиковые частицы размером менее 5 мм представляют угрозу для окружающей среды и общественного здоровья. Ранее их влияние уже связывали с онкологией, сердечными приступами и репродуктивными проблемами.

Теперь же исследователи решили выяснить, как именно популярный тип пластика – ПЭТ, из которого делают бутылки, – влияет на иммунную систему живых организмов.

Видео дня

Эксперимент, проведенный на мышах, показал пугающие результаты. После всего одного вдыхания ПЭТ-микропластика мелкие частицы оставались заметными в легких не менее 14 дней. Этот процесс сопровождался серьезным воспалением дыхательных путей с привлечением лимфоцитов и эозинофилов – иммунных клеток, участвующих в развитии аллергии. Более того, в сочетании с пыльцой амброзии, которую люди часто вдыхают в летний период, агрессивное воспаление существенно усилилось.

В отчете ученых, который появился на страницах научного журнала Journal of Hazardous Materials Advances, отмечается, что "вдыхание ПЭТ-микропластика вызывает дозозависимое воспаление дыхательных путей".

Как отмечают специалисты, проблема является максимально острой для жителей мегаполисов. В настоящее время зафиксированные уровни ПЭТ в воздухе достигают около 135–158 нанограмм на кубический метр в городах Европы.

Предполагая, что взрослый человек вдыхает около 10–20 кубических метров воздуха ежедневно, это может соответствовать примерно 1–3 микрограммам вдыхаемого микропластика в день.

Ранее проведенные исследования уже показали, что в тканях, где они накапливаются, микропластиковые частицы могут вызывать воспаление, повреждение ДНК, старение клеток и гормональные нарушения.

"В совокупности эти результаты идентифицируют ПЭТ как биологически активные частицы, которые изменяют воспаление дыхательных путей и иммунный ответ в зависимости от дозы и контекста", – резюмировали ученые.

Экологические проблемы мира

Ранее УНИАН писал о крупнейшей катастрофе 2025 года – "мегапожаре" в Шотландии, который уничтожил более 100 тысяч гектаров. Рекордные пожары в Испании и Португалии охватили более полумиллиона гектаров, а Южная Корея пережила самый масштабный и смертоносный сезон лесных пожаров за все время наблюдений.

Вас также могут заинтересовать новости: