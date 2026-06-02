Этот овощ особенно полезен для сердца: кардиолог рассказал о его свойствах

Питание, богатое фруктами и овощами, – это одно из лучших решений для здоровья вашего сердца, пишет Real Simple.

Издание отмечает, что в этих продуктах содержится много полезных для сердца питательных веществ, в частности клетчатка, минералы и антиоксиданты.

Кроме того, они естественным образом содержат мало насыщенных ("вредных") жиров и натрия, которые могут негативно влиять на сердце.

Однако в статье говорится, что есть один овощ, который особенно полезен для здоровья сердца, и его польза гораздо больше, чем вы могли бы подумать.

По словам кардиолога Дариуша Мозаффариана, в сфере здоровья сердца лидирует один овощ: авокадо. Это частично объясняется высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот, или "полезных" жиров.

"Ненасыщенные жиры делятся на две основные группы: мононенасыщенные и полиненасыщенные", – рассказал Мозаффариан.

Отмечается, что оба типа помогают регулировать уровень холестерина в крови, что является ключевым фактором здоровой работы сердца.

Кардиолог поделился, что авокадо содержит преимущественно мононенасыщенные жирные кислоты, которые помогают снизить уровень "плохого" холестерина. Это важный эффект, как утверждают эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний, поскольку высокий уровень холестерина может увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта.

Издание добавляет, что авокадо также является источником клетчатки; всего половина авокадо удовлетворяет 20 процентов вашей суточной потребности в клетчатке. Сюда входит растворимая клетчатка, которая связывается с холестерином в кишечнике и выводит его из организма с калом.

"Это уменьшает всасывание холестерина в организме, тем самым поддерживая здоровый уровень холестерина в крови и снижая риск сердечных заболеваний", – говорится в статье.

Кроме того, Мозаффариан отметил, что авокадо содержит калий – минерал, необходимый для здоровья сердца:

"Калий снижает артериальное давление и помогает нейтрализовать вредное воздействие натрия".

Отмечается, что избыток натрия может повышать артериальное давление, то есть силу, с которой кровь давит на стенки артерий.

Это может помочь контролировать или предотвратить повышенное артериальное давление, или гипертонию, – еще один фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний.

В дополнение к этому, авокадо богато антиоксидантами. Эти полезные соединения борются с окислительным стрессом и воспалением – двумя факторами, которые также способствуют развитию сердечных заболеваний.

Антиоксиданты также предотвращают окисление холестерина – процесс, который в противном случае способствовал бы накоплению бляшек в артериях, вызывая атеросклероз.

Если такое накопление происходит, оно может препятствовать нормальному кровотоку и приводить к сердечным проблемам, таким как инфаркт и инсульт, – но антиоксиданты, такие как те, что содержатся в авокадо, могут помочь снизить этот риск.

Издание отмечает, что авокадо, сочетающее в себе кремовую консистенцию и мягкий вкус, можно использовать самыми разнообразными способами.

Позаботьтесь о своем сердце и попробуйте эти вкусные рецепты с авокадо, приведенные ниже:

Приготовьте гуакамоле. Подавайте его с тортилья-чипсами, буррито или нарезанными овощами, чтобы обеспечить организм клетчаткой и полезными жирами.

Добавьте в салаты. Добавьте кусочки, ломтики или даже половину авокадо в ваш салат или блюдо с крупами.

Добавьте в бургер или сэндвич. Это особенно вкусно в бургере с индейкой и в наших изысканных томатных бутербродах.

