Зелень, заготовленная с чесноком и растительным маслом, может улучшить вкус привычных блюд.

Многие знают, как засолить укроп на зиму или засушить, однако есть более интересные способы заготовки этой зелени.

Растение можно замариновать или отправить в банки вместе с маслом и чесноком и таким образом получить необычные заправки для разных блюд, в частности, для рассольника, салатов, маринадов.

Как заготовить укроп на зиму

Сначала нужно срезать стебли растения. Очень важно, чтобы они еще не пожелтели. Чем моложе зелень – тем она будет ароматнее. Срезанные ветви тщательно промойте, а потом просушите на бумажном полотенце. Проследите, чтобы они не завяли.

Как сделать маринованный укроп на зиму

Благодаря маринованию растение получает приятную кислинку, которая может добавить "изюминку" в некоторые блюда. Например, его можно положить в винегрет или солянку, и они станут намного пикантнее.

Если решили сделать укроп на зиму в банке, тогда вам понадобится:

Полкилограмма свежей нарезанной зелени (нежные стебли не выбрасывайте, от них много аромата).

Литр воды.

Столовая ложка сахара.

50 миллилитров уксуса (9%).

2 лавровых листа.

5 горошин душистого перца.

2 столовые ложки каменной нейодированной соли.

Чтобы укроп на зиму в банках отлично хранился в кладовке, обязательно нужно простерилизовать банки и крышки, а также сделать маринад. Стерилизацию можно провести, например, в духовке или на водяной бане.

Для приготовления маринада нужно влить в кастрюлю воду, всыпать сахар, соль, лавровый лист и душистый перец, довести все до кипения и проварить около 3 минут. Затем снимите посудину с огня и влейте уксус.

Потом укроп на зиму консервируют так:

Плотно уложите зелень в банки (немного утрамбовывайте ложкой).

Залейте все маринадом (он должен быть горячим).

После этого банки с зеленью тоже нужно простерилизовать. Это несложная процедура – уложите на дно кастрюли тканевую салфетку, поставьте банки (крышками вверх) и залейте теплой водой. Когда вода закипит, пропастеризуйте все на протяжении 10 минут. Следом зелень можно закатывать крышками.

Заготовки переворачивают вверх дном и укутывают, пока они не остынут. Остывшую консервацию можно хранить при плюсовой температуре, например, в кладовке.

Как сделать укроп на зиму в масле с чесноком

Понадобится качественное оливковое или подсолнечное масло, так как оно впитывает эфирные масла зелени и аллицин, который есть в чесноке, благодаря чему ароматы буквально "консервируются".

Приготовленный укроп на зиму в масле – это универсальная заправка, благодаря которой даже самые привычные блюда, например, отварной картофель, получат необычные свежие нотки вкуса. Примечательно, что чеснок в такой заправке становится менее острым.

Вот как сохранить укроп на зиму в банке с маслом и чесноком:

300 грамм зелени.

100 грамм чеснока.

Столовая ложка лимонного сока.

Около 200 миллилитров подсолнечного или оливкового масла.

Чайная ложка соли с горкой.

Готовят укроп на зиму в масле так: пробивают в блендере до состояния кашицы чеснок вместе с лимонным соком, солью и приблизительно третью масла.

После этого в массу добавляют укроп и снова пробивают. Можно сделать кремовую пасту, а можно – оставить немного кусочков зелени. Готовую смесь можно разложить по небольшим стерилизованным баночкам. На пасту наливают слой масла (приблизительно 5 миллиметров) и закрывают заготовку крышкой.

Приготовленный таким способом укроп на зиму в масле с чесноком не проходит термическую обработку, поэтому его нужно хранить в холодильнике. Максимальный срок хранения заготовки – приблизительно 5 месяцев.

