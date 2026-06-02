Древняя крепость в Румынии официально признана колыбелью крестоносцев Тевтонского ордена

Ученые подтвердили, что каменному фундаменту крепости 800 лет. Он был сложен крестоносцами, которые хотели создать собственное государство в Восточных Карпатах.

Новое исследование подтвердило старую легенду, которая восемь веков передавалась из поколение в поколение. Оказывается, знаменитая крепость Фельдиоара на юго-востоке Трансильвании, была не прото резиденцией Тевтонских рыцарей. Появились доказательства того, что она долго сохраняла независимость, пишет Interesting Engineering.

Результаты исследования опубликованы в статье журнала Archaeological and Anthropological Sciences. Впервые археологам удалось проверить, действительно ли католический военный орден впервые водрузил свой флаг в Европе именно в крепости Фельдиоара.

Тевтонский орден стремился создать собственное государство. После легендарного Третьего крестового похода он обосновался в Иерусалиме, чтобы помогать паломникам и строить госпитали. Орден там существует и по сей день как благотворительная организация.

Видео дня

Анализ старых частей крепости с помощью инновационных методов доказал, что крепость построили именно тевтонские рыцари в начале XIII века. Тогда они воевали в регионе с племенами куманов, которые были язычниками.

При этом они 14 лет расширяли свои земли и действовали независимо от короля Венгрии, который считал территорию своей.

История раскопок

Археологи пристально изучают крепость с 1991 года. И за это время составили хронологическую последовательность событий. Согласно которой история этого места восходит к неолиту, именно здесь были обнаружены первые следы тевтонских рыцарей. При этом во время раскопок 2013-2017 годов выяснилось, что церковь на этом месте была построена раньше крепости.

"Фельдиоара всегда была одним из "наиболее вероятных кандидатов на роль тевтонского центра в Восточной Европе". Но точные факты отсутствовали", - говорится в статье.

Но теперь методом радиоуглеродного анализа удалось доказать, что фундамент крепости построили именно крестоносцы.

Древние крепости - больше новостей

Напомним, что у подножия гор Ретезат, представили новый тематический маршрут к средневековой крепости Кольц. Именно этот замок в XIX веке стал прообразом легендарного романа Жюля Верна "Замок в Карпатах".

Вас также могут заинтересовать новости: