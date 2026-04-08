В одном из крупнейших аэропортов Италии закончилось топливо для самолетов

Дефицит топлива может затронуть и другие аэропорты Европы, если война между Ираном и США затянется.

В одном из крупнейших аэропортов Италии закончилось топливо, что привело к отмене рейсов. Администрация аэропорта Бриндизи призвала авиакомпании заправляться в других местах.

Об этом пишет Express. В то же время Антонио Мария Вазиле, президент компании Aeroporti di Puglia, которая управляет аэропортами в регионе Апулия на юге Италии, подчеркнул, что "нет никакой чрезвычайной ситуации с наличием топлива в аэропортах Апулии". По его словам, поставки топлива продолжаются в обычном режиме, и риска неизбежного дефицита нет.

По словам Вазиле, перебои были вызваны цепной реакцией из-за проблем в других аэропортах.

"Фактически, самолеты, прибывавшие из Милана, Болоньи и Венеции, заправлялись в Бриндизи, что значительно уменьшило запасы топлива", – сказал он, добавив, что запасы будут пополнены в ближайшее время.

Президент ENAC Пьерлуиджи Ди Пальма заявил, что дефицит является временным и связан с ростом спроса во время пасхальных праздников, а не с войной в Иране или закрытием Ормузского пролива.

С проблемами сталкиваются и другие аэропорты Италии. Это аэропорты Болоньи, Милана-Линате, Тревизо и Венеции-Марко Поло. Там ввели ограничения на заправку самолетов топливом после сообщения, опубликованного компанией Air BP в эти выходные. Эти ограничения будут действовать как минимум до 9 апреля.

Итальянское информационное агентство Ansa со ссылкой на заявление компании пишет, что приоритет будет отдаваться медицинским и государственным рейсам, а также рейсам продолжительностью более трех часов. Больше всего от ограничений, предусмотренных новым распоряжением, вероятно, пострадают прямые внутренние маршруты.

Euronews писало, что сейчас у Италии есть запас топлива примерно на семь месяцев. Однако "нестабильность европейской цепочки поставок остается главной проблемой на ближайшие месяцы".

Как война на Ближнем Востоке влияет на авиацию

На днях издание Business Insider писало, что авиакомпании массово отменяют рейсы из-за войны в Иране. Отрасль авиаперевозок сталкивается с кризисом из-за дефицита топлива и роста цен.

В материале отмечается, что авиационное топливо требует специальных условий хранения, поэтому его запасы меньше, чем у бензина. Путешествия в Азию уже значительно подорожали. Европа тоже столкнется с неизбежной нехваткой поставок авиационного топлива, считает старший аналитик рынка нефти компании Sparta Commodities Джун Го.

Вас также могут заинтересовать новости: