Легендарный гонщик Top Gear назвал худший автомобиль, который он когда-либо водил в шоу

Британский автогонщик Бен Коллинз, более известный как Стиг из популярного автомобильного шоу Top Gear, назвал худший автомобиль, на котором ему когда-либо приходилось ездить в программе. Марку этого авто помнят только самые заядлые автолюбители, пишет Supercar Blondie.
Отмечается, что за все время существования Top Gear было много Стигов (псевдоним тестовых пилотов в шоу), однако именно Коллинз провел больше всего тест-драйвов. Он признался, что ему много раз доводилось управлять плохими автомобилями, но одна модель особенно запомнилась.
Худшим автомобилем в истории Top Gear Коллинз назвал TVR Sagaris. Это британский спорткар с экстремальными характеристиками.
TVR Sagaris был представлен в 2005 году и представлял собой двухдверное купе с кузовом из стекловолокна и 4,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем. У этого авто не было каких-либо систем безопасности, даже подушек безопасности или ABS.
"В процессе владения TVR есть три этапа: сначала он работает, потом он пытается тебя убить, а затем перестает работать", - рассказал Коллинз в одном из своих видео.
Гонщик отметил, что компания TVR в свое время обошла законы ЕС о безопасности буквально за несколько минут до того, как они вступили в силу.
"TVR в принципе посмотрели на правила Европейского союза и просто сказали: "Мы этого делать не будем". Это позволило сохранить легкость автомобиля", - поделился Коллинз.
Гонщик подчеркнул, что этот автомобиль не только опасный, но и далеко не самый легкий в управлении. По его словам, TVR Sagaris постоянно хочет перевернуться или уйти в занос.
Однако Коллинз в комментарии изданию отметил, что со временем он изменил свое мнение. Он подчеркнул, что многие современные автомобили являются скучными и не дарят водителю тех эмоций, как десятки лет назад.
"Электромобили слишком тяжелые, и даже гибриды слишком тяжелые. Это в целом проблема электромобилей, потому что они тяжелее, и это также влияет на распределение веса", - рассказал гонщик.
Коллинз признал, что такие автомобили как TVR Sagaris громкие, опасные и непредсказуемые, но именно это делает их такими захватывающими.
