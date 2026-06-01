Легендарный гонщик Top Gear назвал худший автомобиль, который он когда-либо водил в шоу

Британский автогонщик Бен Коллинз, более известный как Стиг из популярного автомобильного шоу Top Gear, назвал худший автомобиль, на котором ему когда-либо приходилось ездить в программе. Марку этого авто помнят только самые заядлые автолюбители, пишет Supercar Blondie.

Отмечается, что за все время существования Top Gear было много Стигов (псевдоним тестовых пилотов в шоу), однако именно Коллинз провел больше всего тест-драйвов. Он признался, что ему много раз доводилось управлять плохими автомобилями, но одна модель особенно запомнилась.

Худшим автомобилем в истории Top Gear Коллинз назвал TVR Sagaris. Это британский спорткар с экстремальными характеристиками.

TVR Sagaris был представлен в 2005 году и представлял собой двухдверное купе с кузовом из стекловолокна и 4,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем. У этого авто не было каких-либо систем безопасности, даже подушек безопасности или ABS.

"В процессе владения TVR есть три этапа: сначала он работает, потом он пытается тебя убить, а затем перестает работать", - рассказал Коллинз в одном из своих видео.

Гонщик отметил, что компания TVR в свое время обошла законы ЕС о безопасности буквально за несколько минут до того, как они вступили в силу.

"TVR в принципе посмотрели на правила Европейского союза и просто сказали: "Мы этого делать не будем". Это позволило сохранить легкость автомобиля", - поделился Коллинз.

Гонщик подчеркнул, что этот автомобиль не только опасный, но и далеко не самый легкий в управлении. По его словам, TVR Sagaris постоянно хочет перевернуться или уйти в занос.

Однако Коллинз в комментарии изданию отметил, что со временем он изменил свое мнение. Он подчеркнул, что многие современные автомобили являются скучными и не дарят водителю тех эмоций, как десятки лет назад.

"Электромобили слишком тяжелые, и даже гибриды слишком тяжелые. Это в целом проблема электромобилей, потому что они тяжелее, и это также влияет на распределение веса", - рассказал гонщик.

Коллинз признал, что такие автомобили как TVR Sagaris громкие, опасные и непредсказуемые, но именно это делает их такими захватывающими.

Ранее в Consumer Reports определили бренды, чьи подержанные автомобили не стоит покупать. По словам экспертов, они производят очень ненадежные автомобили.

В частности, в рейтинг вошли бренды GMC, Chrysler, Ram и Jeep. Также эксперты рекомендуют не покупать электромобили Tesla с пробегом.

