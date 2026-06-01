Бронирование по-новому: Кабмин предоставил бизнесу три месяца на переаттестацию

Кабинет министров запускает масштабный пересмотр всех предприятий, имеющих статус критически важных и право на бронирование работников. К осени компании должны подтвердить свою критичность по новым правилам, а часть бизнеса рискует лишиться возможности бронировать сотрудников. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина.

Согласно документу, все действующие решения о признании предприятий критически важными остаются в силе только на срок, на который они были выданы, но не дольше 1 сентября 2026 года.

До 10 июня центральные органы исполнительной власти и областные администрации должны пересмотреть собственные критерии определения критически важных предприятий. В правительстве подчеркивают, что такие критерии должны применяться только к компаниям, которые действительно обеспечивают потребности обороны, экономики или жизнедеятельности населения.

После этого начнется проверка уже существующих статусов. До 1 июля профильные органы должны проанализировать все предприятия, которые в настоящее время считаются критическими, на соответствие обновленным требованиям.

Предприятия потеряют статус "критических"

Одним из важнейших пунктов постановления является то, что предприятие может потерять статус критического, если критерий, по которому оно его получило ранее, будет исключен из перечня. В таком случае компания рискует потерять и право на бронирование работников.

Сроки решения

Завершить полный пересмотр всех решений о критичности предприятий правительство планирует до 1 сентября 2026 года. Кроме того, новые критерии после их утверждения должны передаваться в Министерство цифровой трансформации не позднее чем через 10 дней.

Изменения в правилах бронирования

Напомним, в конце мая Кабмин также изменил условия бронирования военнообязанных. В частности, для большинства предприятий зарплатный порог для бронирования работника повышается до уровня трех минимальных зарплат – около 25,9 тысячи гривен.