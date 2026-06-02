Украинцам стоит запомнить, какие есть приметы про сегодняшнюю дату.

Второй день июня известен несколькими интересными обычаями и праздничными поводами. К примеру, православные верующие чествуют мощную киевскую икону с чудесными свойствами. На планете отмечается несколько торжеств из сферы здравоохранения, а по народным верованиям в праздник 2 июня нужно быть осторожными с деньгами.

Какой сегодня праздник в Украине

Для украинцев второй день июня будет обычной датой. Никакой праздник сегодня в Украине не отмечается, но можно присоединиться к международным событиям или просто насладиться летом. А верующие могут ознакомиться с православными обычаями этого числа.

Какой сегодня праздник церковный

Православные люди, которые придерживаются современного календаря, чествуют священную икону Богородицы под названием Киево-Братская. Считается, что этот святой образ появился сам по себе в одной из церквей города Вышгорода. Сейчас его копия есть в Национальном художественном украинском музее.

По старому церковному стилю отмечается сегодня праздник памяти митрополита Алексея Киевского, а также христианских мучеников Фалалея, Астерия и Александра. Им молятся о хорошем урожае и помощи в любых огородных делах.

Какой сегодня праздник в мире

Ежегодно 2 июня на планете проводится Международный день борьбы с расстройствами пищевого поведения. В честь этого события люди делятся информацией и здоровом питании и отказываются от излишеств в еде. Данный праздник также призван донести вред для здоровья строгих диет и чрезмерной худобы.

Среди других поводов для празднования стоит упомянуть следующие всемирные праздники сегодня - День наблюдения за сердечным ритмом, День признательности стоматологу и День раннего ухода с работы.

Какой сегодня праздник в народе

Приметы о сегодняшнем числе говорят, каким будет остаток лета и стоит ли ждать большого урожая:

если в течение дня часто меняется погода, то весь сезон будет переменчивым;

рябина до сих пор не зацвела - к прохладному июню;

много молодых шишек на елке - уродят огурцы;

утренняя духота предвещает скорую грозу с ливнем.

По верованиям наших предков этот день считается благоприятным для сбора целебных трав и диких ягод, однако неудачным для работы в огороде. Чтобы в доме было благополучие, можно поставить в вазу березовые ветки. Также есть ритуал на скорое замужество - незамужней девушке нужно сплести венок из полевых цветов, и носить его весь день.

Верующие могут провести этот день с учетом того, какой сегодня церковный праздник. Киево-Братской иконе молятся о защите дома и семьи от врагов, исцелении болезней и душевных страданий, поддержке в трудных жизненных испытаниях.

Что нельзя делать сегодня

Древние обычаи гласят, что 2 июня не следует ходить на кладбище, особенно во вторую половину дня - повышается риск встречи с нечистью. Осторожными в праздник сегодня нужно быть с деньгами - не демонстрируйте достаток и не рассказывайте никому о заработке, а также не тратьте большие суммы. Ещё не следует давать клятвы и обещания.

